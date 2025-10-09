Nuoto, la Fin sospende Pilato e Tarantino dopo il caso del furto a Singapore

Bologna, 9 ottobre 2025 - Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali della Federazione Italiana Nuoto (FIN). La decisione arriva al termine dell’inchiesta interna aperta in seguito all’episodio avvenuto lo scorso 14 agosto all’aeroporto di Singapore, dove le due atlete erano state fermate con l'accusa di furto di alcuni prodotti cosmetici in un duty-free. Secondo quanto emerso, sarebbe stata Chiara Tarantino a introdurre alcuni oli nella borsa di Benedetta Pilato, a sua insaputa. Entrambe erano di ritorno in Italia dopo un periodo di vacanza successivo ai Mondiali. Fermate dalla polizia aeroportuale, sono state rilasciate dopo qualche ora grazie all’intervento dell’ambasciata italiana e hanno fatto rientro in patria il 20 agosto. La Procura Federale della Fin, tenendo conto dell’atteggiamento collaborativo delle due atlete e delle ammissioni di responsabilità, ha accolto la richiesta di patteggiamento presentata singolarmente da entrambe. La sanzione è stata poi ratificata anche dal Procuratore Generale del Coni. Le conseguenze sportive non sono trascurabili: Pilato e Tarantino salteranno gli Europei in vasca corta di dicembre, in programma in Polonia. Un’assenza pesante, soprattutto per Pilato, considerata una delle punte di diamante del nuoto azzurro. La Fin ha precisato che l’episodio è avvenuto al di fuori delle attività federali, durante un periodo di pausa, e che il caso è stato gestito con piena collaborazione tra le atlete, la federazione e le autorità diplomatiche italiane.

L’episodio si è concluso con una sanzione che segna un momento delicato per due delle protagoniste del nuoto azzurro. La vicenda solleva l’importanza della responsabilità individuale anche al di fuori del contesto sportivo, ma lascia spazio alla possibilità di un pieno rientro. Una volta scontata la sospensione, sarà fondamentale per le due atlete ricostruire serenità e fiducia, sia all’interno della squadra che nel rapporto con l’ambiente sportivo e il pubblico.