Pistoiese votata all’attacco. Si cerca una punta esperta

PISTOIALa doppia cifra è stata raggiunta. Nella mattinata di sabato, la Pistoiese ha ufficializzato l’arrivo in prestito dalla Vis Pesaro di Riccardo Bastianelli, esterno offensivo classe 2006. Nella stagione 24/25, Bastianelli ha militato nel Girone H di Serie D col Francavilla, segnando tre reti in ventiquattro partite prima di tornare alla base in terra marchigiana. L’acquisto del laterale di proprietà biancorossa rappresenta il decimo movimento in entrata del club arancione, con un perfetto equilibrio, cinque per parte, anche tra under e over. Includendo anche i sette calciatori che erano in rosa già lo scorso anno e che sono stati confermati, il totale di elementi attualmente presenti in rosa ammonta a 17. Un numero importante considerando che siamo solamente a inizio luglio e che la sessione di calciomercato è aperta da appena una settimana.

Le prossime tappe dovrebbero essere il prolungamento contrattuale di Cuomo, che sarebbe quindi l’ottavo confermato, e l’ingaggio di Gennari per completare e chiudere il reparto difensivo. Con queste due operazioni, non ancora ufficiali ma quanto meno ben indirizzate, il tecnico Andreucci potrebbe contare su cinque difensori over, Accardi, Bertolo, Gennari, Polvani e Venturini, e tre under, Cuomo, D’Amore e Kovalenko. Tante dunque le possibili soluzioni per la Pistoiese, che nel frattempo continua ad essere attiva sul mercato pensando soprattutto agli esterni e a un attaccante di spessore. Non solo calciomercato però, perchè dal 4 luglio è aperta anche la finestra di iscrizione della società al prossimo campionato di Serie D. Tra le documentazioni da presentare, il cui termine è fissato per le ore 17 del 10 luglio, le liberatorie firmate dai giocatori per attestare il regolare pagamento dei rimborsi, una fidejussione bancaria di 31mila euro e la dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco. Entro il 16 luglio, l’organo revisore della Covisod comunicherà l’esito dell’attività di controllo compiuta alle società, che se necessario potranno presentare ricorso entro il 21 luglio.

Servirà attendere gli ultimi giorni di questo mese per conoscere con certezza quali squadre saranno avversarie degli arancioni nella prossima stagione. Intanto sono state ufficializzate le date di inizio attività dell’annata 2025/26. Il campionato di Serie D prenderà il via domenica 7 settembre, mentre la Coppa Italia di categoria inizierà due settimane prima, il 24 agosto, col turno preliminare nel quale però la Pistoiese non sarà impegnata.

Michele Flori