Play-off Bcl: sfida contro Riso Scotti Pavia e iniziative solidali al Palatagliate

Non solo gara uno del primo turno di play-off, ma una serie di eventi a corredo della partita nel segno della solidarietà. Così il Bcl si prepara al match di oggi pomeriggio, alle ore 18, al "Palatagliate", contro la Riso Scotti Pavia, settima classificata del campionato e "bestia nera" dei biancorossi, sconfitti per due volte in stagione.

Ieri proprio al palasport la società ha illustrato, nell’immediata vigilia del match, le varie iniziative, a partire da una t-shirt commemorativa, realizzata grazie ad alcuni sponsor e che sarà messa in vendita al prezzo di cinque euro.

"Sarebbe bellissimo – ha detto il vicepresidente Ugo Donati – che tutti la indossassero per creare un unico effetto cromatico sugli spalti". Il presidente Matteo Benigni, dopo aver auspicato una grande risposta da parte della città, ha annunciato che ogni partita dei play-off sarà caratterizzata da momenti dedicati al sociale. "Iniziamo – ha detto –con una raccolta di alimenti a lunga conservazione, in collaborazione con la Croce Verde di Lucca, da destinare al “Banco della Spesa“. Inoltre ospiteremo i ragazzi della Lucchese Calcio per dimostrare solidarietà a ragazzi che stanno mettendo cuore e passione per cercare di rimanere in serie “C”, nonostante tutte le difficoltà di questa stagione".

Il direttore sportivo Umberto Vangelisti, unendosi all’appello per un palaport pieno di tifosi, ha ricordato la difficoltà della partita: "Pavia è un’ottima squadra, costruita per fare bene. Abbiamo la possibilità di giocare eventuale gara tre ancora qui, ma dobbiamo pensare partita per partita. Nei play-off ogni gara è a se stante, si azzera tutto e l’aspetto psicologico è determinante. Per questo chiediamo l’appoggio del pubblico".

Coach Leonardo Olivieri ha voluto prima di ogni cosa ringraziare la società che ha permesso a lui, al suo staff e ai giocatori di lavorare tutto l’anno con grande serenità e concentrazione: "Siamo la prima squadra toscana in classifica e i risultati sono arrivati grazie a questa grande sinergia. Tutti i miei giocatori hanno fatto un salto di qualità e in queste due settimane abbiamo cercato di colmare le lacune dimostrate contro Pavia. Ma ci vorrà il pubblico come sesto uomo sul parquet". Pierini si è infortunato mercoledì e molto probabilmente non sarà nei dodici. Tempestini ha recuperato ed è a disposizione.

L’ultima parola è quella del capitano Andrea Barsanti. "Questo – ha detto – è il momento più bello della stagione. Finora è stata ottima, ma ora inizia un nuovo campionato. Serve la massima energia: nei play-off ogni dettaglio, ogni pallone può fare la differenza. Con loro abbiamo perso due volte, ma qui cambia tutto. E ai nostri tifosi chiediamo un’ ulteriore spinta".

Paolo Ceragioli