Play-off e play-out: Follo e Panchina in sfida cruciale per la Promozione

Dopo la conclusione della stagione regolamentare si entrerà nel vivo della delicatissima fase dei play-off e dei play-out. Nel girone B di Promozione il Follo cercherà di mantenere la categoria nella sfida d’andata dei play-out contro la Panchina in programma oggi alle 16 al "Daneri" di Caperana. "Saranno due partite particolari – dichiara mister Riccardo Bracaloni – in cui dovremo rimanere tranquilli per salvare questa società che se lo merita perché porta avanti un progetto serio".

In Prima Categoria girone D i fari saranno puntati sulla gara di play-off. Teatro dell’incontro sarà il Tanca dove oggi alle 16 il Marolacquasanta e la Bolanese si daranno battaglia in gara unica. "Di fronte avremo una squadra più in forma di noi dal punto di vista fisico - spiega il mister del Marola Ivano Pedretti - e ben allenata. Dalla nostra avremo 2 risultati su 3, ma è meglio non fare calcoli e giocare come sappiamo". Sul versante Bolanese non mancherà l’entusiasmo: "Abbiamo raggiunto i playoff per il secondo anno consecutivo – afferma il ds Christian Macchini – coronando un sogno. Il merito è di tutta la società, di chi c’è oggi e di chi c’era prima. Affronteremo una squadra solida, allenata da un tecnico bravo e preparato, e che rappresenta un po’ il mio punto di riferimento per come si fa calcio ai nostri livelli. Speriamo di essere competitivi e di non soffrire troppo la pressione".

Negli spareggi per non retrocedere saranno coinvolte ben tre realtà spezzine. Il Colli sarà impegnato contro l’Atletico Casarza nella sfida d’andata stasera alle 18.30 al "Comunale" di Castelnuovo Magra. "Ci troviamo a questo punto – precisa mister Alberto Fregoso – dopo una stagione difficile contornata da pesanti infortuni, mercato bloccato, tanti giovani e a volte poca esperienza. Sarà un doppio confronto e come tale dovremo affrontarlo, cercando di tranne qualche vantaggio". Sempre allo stesso orario scenderanno in campo anche Cadimare e Romito Magra che al "Pieroni" daranno vita ad uno scontro fratricida. "Se pensiamo a quello che abbiamo fatto nel girone di ritorno – spiega il mister del Cadimare Andrea Grippino - non possiamo che arrivare ai play out con il morale alto. Sarà una sfida da dentro o fuori con la squadra in salute e al completo contro una formazione ostica". Gli fa eco anche il presidente Davide Orsini: "Oggi dovremo rimanere concentrati e carichi. Abbiamo lottato finora e non abbiamo intenzione di tirarci indietro adesso dopo un ottimo girone di ritorno". Sul fronte Romito Magra parla il Presidente Lanfranco Barboni: "Nonostante i grandi sforzi della società nel creare una squadra competitiva ci troviamo a disputare gli spareggi che sono sempre una lotteria, ma non ci daremo di certo per vinti".

Ilaria Gallione