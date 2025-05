Playoff B Interregionale: Italservice Loreto Pesaro e Bramante in cerca di vittorie decisive

I playoff per la promozione dalla B Interregionale entrano nel vivo coi match di ritorno del primo turno (quarti di finale) che già stasera possono emettere i primi verdetti. Dopo il debutto nello scorso fine settimana, si torna sul parquet stasera a campi invertiti e l’attenzione è in primo luogo sull’Italservice Loreto Pesaro che dopo aver vinto garauno in casa (79-67) rende visita alla Logimatic Group Ozzano alle ore 21: arbitrano l’incontro Resca di Cento e De Rosa di Vallefoglia, si gioca nel palasport del Comune emiliano. In caso di successo il Loreto sarebbe promosso in semifinale, visto che la serie è al meglio delle tre partite: in caso di sconfitta invece la decisiva garatre si giocherebbe di nuovo a Pesaro, nella palestra di Campanara, domenica 18 maggio alle 18.30. Il bel successo di garauno dà fiducia all’ambiente pesarese, ma è chiaro che Ozzano, squadra che durante la stagione regolare non è stata sempre continua, ma che possiede esperienza e talento, è un osso duro, specialmente davanti al proprio pubblico.

Si gioca anche sugli altri campi, con l’altra squadra pesarese, il Bramante, chiamata invece a pareggiare la serie per allungare la stagione contro l’Halley Matelica: è già stata un’annata molto positiva quella dei pesaresi, che hanno centrato una storica qualificazione ai playoff per la B Nazionale, ma portare alla decisiva garatre una big come il Matelica, primo nella stagione regolare, sarebbe davvero la ciliegina sulla torta. Il valore dell’Halley è noto, ma il Bramante in garauno ha dimostrato di non essere sazio e a Castelraimondo sabato scorso ha ceduto soltanto per 78-71 dopo un match combattuto. Garadue si gioca questa sera alle 21 al PalaMegabox di Campanara, sotto la direzione di Pratola di Francavilla a Mare e Pincatelli di Foligno: la bella in questo caso si giocherebbe ovviamente in trasferta (domenica alle 19) per il miglior piazzamento dell’avversario di turno.

Terza marchigiana impegnata è il Recanati, che è la prima a scendere sul parquet ma è quella col compito più duro: la Svethia gioca già alle ore 20 di questa sera ma deve obbligatoriamente espugnare il parquet della Stella Basket Academy dopo il brutto 53-71 subito in casa: si gioca alla EBK Arena di Roma agli ordini dei romani Coda e Corradini. Se Recanati riuscisse a pareggiare la serie giocherebbe garatre in casa domenica alle ore 18. Stasera, alle ore 21, si disputa pure l’ultimo quarto di finale, l’unico che non vede impegnate squadre marchigiane: l’Esperia Cagliari ospita la Carver Roma, vittoriosa in garauno nel Lazio 80-62: anche qui dunque la squadra capitolina può chiudere il discorso e qualificarsi per la semifinale. Ricordiamo che in B Interregionale si giocano pure i play-out per evitare la C, ma senza formazioni marchigiane: Goldengas Senigallia e Virtus Civitanova infatti, che erano finite nel girone salvezza, hanno concluso questo raggruppamento ai primi 3 posti, conquistando dunque la permanenza diretta in categoria senza dover disputare i play-out.

Andrea Pongetti