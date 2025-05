Playoff Regionali: Stadium Mirandola e Volley Modena in campo per la promozione

Con la pubblicazione degli abbinamenti, e delle date di svolgimento, dei tornei Regionali, avvenuta ieri, è partita la seconda fase della stagione.

Tornei nazionali. Sarà l’attesissima Stadium Mirandola la prima squadra modenese ad esordire nei playoff, sabato prossimo alle 17 a S.Croce sull’Arno: il ritorno domenica 25 maggio alle 18 al PalaSimoncelli, in palio già un posto in A3, mentre la perdente giocherà ancora per un posto in A3 nella finalissima con la squadra che emergerà dai playoff delle seconde e terze a cui partecipa la National Villa d’Oro, che esordirà domenica 18 a Camaiore, con gara di ritorno il 24.

Nel settore femminile, playoff più condensati con il Volley Modena che esordirà sabato a Santena (Torino), con gara di ritorno a Modena già mercoledì 21 maggio.

Tornei regionali. In C maschile la prima in campo è la Rcl Gallonese, che se la vedrà con la Consar Ravenna; la Mo.Re. Volley Modena esordirà in trasferta con il Forlimpopoli, ma a Bertinoro: unica a partire in trasferta, per la posizione in classifica, è la Stadium Mirandola, che riceve la Pietro Pezzi Ravenna. Nel torneo femminile, le due modenesi si scontreranno in un derby fratricida: si parte già venerdì 16 a Corlo, dove arriva la Holacheck Mondial Carpi. Anche in D femminile ci sarà un derby, tra il Limidi e la Pol. Maranello: la Basser invece sfida Cattolica, e la Leonardi Marano il Triunvirato Bologna.

Nel torneo maschile sono cinque le modenesi al via dei playoff, con immancabile derby tra Modena Est e Beca Montale: la Libertas Fiorano affronta Soragna, Bruinox Soliera se la vedrà con San Giovanni Marignano, e l’Holacheck Maritain giocherà invece contro l’Everton Reggio Emilia.

In foto: il derby National - Stadium

Riccardo Cavazzoni