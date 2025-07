Podismo. Incetta di medaglie per Alpi Apuane. Bella prova di Proment a Bellinzona

Parco Alpi Apuane in evidenza a Bellinzona (Svizzera) nei 1500 metri, dove Loic Proment chiude con il tempo di 3’53’’39 che vale la qualificazione per i campionati italiani su pista under 23, Jean Pierre Vallet ferma il cronomestro a 3’53’’99) e Lorenzo Brunier che termina in 3’54’’73. In gara anche Daniele Tarhia. Atleti biancoverdi protagonisti anche nelle gare fuori regione, in strada e su pista. A Sacile, nel pordenonese, buona prova sui 1500 metri in pista per Francesco Nardone con il tempo di 3’58’’65; mentre sui 1500 metri a Scorzè, nel veneziano, bella prova di Francesco Da Vià. Ad Arcola, nello spezzino, alla "Evolution 10 km", buone prove per Stefano Fisicaro (quarto assoluto), Pietro D’Aprile (ottavo assoluto), Francesca Tesconi (decima assoluta).

In gara anche Gian Mario Dedola, Mazzino Martinelli, Martina Baratta, Dario Genovesi, Elisa Cosini, Gino Cappelli e Andrea Lorenzini. Alla 13esima edizione del "Giro della Pietra di Bismantova", gara di 16 km. nel reggiano, buone prove per Enrico Manfredini e Davide Pruno; mentre alla "Introbio-Biandino" gara di 7,8 km con 900 metri di dislivello, nel lecchese, vittoria assoluta con record del percorso per Michele Fontana.

Alla 13esima edizione del "Trofeo pani e altari", gara di 7 km. lungo le strade di Trapani, terzo posto di categoria per Rocco Pezzuto (SM); mentre ai campionati italiani su pista allievi di Rieti, buona prova per Hermes Plano sugli 800 metri con il tempo di 1’59’’44.

ma.mu.