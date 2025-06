Podismo Le competizioni regionali. Incetta di medaglie per il Parco Alpi Apuane

E’ Marco Pierotti il re dell’11esimo trofeo "San Pietro", gara 10 km. a Retignano, in lucchesia. Nella stessa corsa, vittorie di categoria per Lorenzo Checcacci (SM55), Fabrizio Santi (SM70) e Flavia Cristianini (SF55), secondo posto di categoria per Michelangelo Fanani (SM55) e Paolo Cogilli (SM50), terzo posto di categoria per Cristina De Rocco (SF55). In gara anche Mazzino Martinelli e Giovanni Marra.

Nella 19esima edizione della "Coppa Gruppo Electra", gara di 11 km. sulle strade di Poggibonsi, nel senese, settimo posto assoluto per Simone Cimboli e buona prova per Riccardo Durano; mentre al meeting in pista CSI di Pontremoli, buone prove per Massimiliano Frandi, Enrico Piastra ed Elisa Cosimi sugli 800 metri e per Elisa Cosimi sui 100 metri.

Nel "Campionato Interfacoltà" di Bologna, secondo posto assoluto per Stefano Bascherini sui 3000 metri in pista, con il tempo di 8’47’’14; mentre nella 25esima edizione del "Trail Salto del Cervo", gara di 16 km. con 700 metri di dislivello positivo, a Castiglione dei Pepoli, nel bolognese, terzo posto di categoria per Manuel Tilocca (SM50) e buona prova per Paola Stefani.

Nella 15esima edizione del "Trofeo Raul Bellandi", gara di 15 km. a Montecatini Terme, nel pistoiese, secondo posto di categoria per Flavia Cristianini (SF55) e buone prove per Luca Lombardi, Marco Benvenuti e Andrea Pardini.

Altri podi assoluti e di categoria per gli atleti del Parco Alpi Apuane impegnati in competizioni regionali. A San Giovanni Valdarno, nell’aretino, nella prova su strada a staffetta, terzo posto assoluto per la coppia formata da Michele Pastorini e Samuele Oskar Cassi; al campionato regionale CSI di corsa su strada a Monsummano Terme, nel pistoiese, terzo posto assoluto per Andrea Masi, vittoria di categoria per Francesco Frediani (SM60), in gara anche Marco Mattei e Ludmillo Dal Lago.

Alla 21esima edizione della "Barberino sali e scendi", gara di 7 km. in val d’Elsa, nel fiorentino, secondo posto di categoria per Marco Osimanti (SM60), in gara anche Maurizio Pierotti e Manuel Tilocca; mentre alla sesta edizione del "Trofeo Selva Bassa", gara di 8,6 km. a Quarrata, nel pistoiese, vittorie di categoria per Mimmo Marino (SM50) e Marco Osimanti (SM60) e buone prove per Filippo Marabotti (sesto assoluto) e Giada Abbattantuono (sesta assoluta), in gara anche Maurizio Pierotti, Manuel Tilocca e Marco Benvenuti.

Alla 21esima edizione della "Corri a Castellina", gara di 9,8 km. sulle strade di Castellina Marittima, nel livornese, vittorie di categoria per Giorgio Davini (SM50) e Maurizio Pierotti (SM40), secondo posto di categoria per Nicola Nascosti (SM60), Lorena Meroni (SF45) e Arturo Sargenti (SM70).

ma.mu.