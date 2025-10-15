Poker della Spagna. Esonerato Tomasson. Torna il Sudafrica

Ieri nel girone dell’Italia, il gruppo I, si è giocata anche Estonia-Moldavia che si è conclusa con il risultato di 1-1.

Classifica: Norvegia 18 pt (6 gare, differenza reti 29-3), Italia 15 (6 gare, 18-8), Israele 9 (7 gare, 15-19), Estonia 4 (7 gare, 7-17), Moldavia 4 (6 gare, 4-26).

Prossimi turni: 13 novembre ore 18 Norvegia-Estonia, ore 20,45 Moldavia-Italia. 16 novembre ore 20,45 Italia-Norvegia, Israele-Moldavia.

Si qualifica direttamente la prima di ogni girone europeo, le 12 seconde e 4 ‘ripescate’ dalla Nations League faranno i playoff per assegnare gli ultimi 4 posti per l’Europa.

Negli altri gruppi europei ieri si sono giocate nel girone E Spagna-Bulgaria 4-0, Turchia-Georgia 4-1 (Spagna 12, Turchia 9, Georgia 3, Bulgaria 0), nell’F Irlanda-Armenia 1-0, Portogallo-Ungheria 2-2 (Portogallo 10, Ungheria 5, Irlanda 4, Armenia 3), nel K Andorra-Serbia 1-3, Lettonia-Inghilterra 0-5 (Inghilterra 18, Albania 11, Serbia 10, Lettonia 5, Andorra 1).

Intanto il ko casalingo contro il Kosovo è costato la panchina della Svezia al ct Jon Dahl Tomasson (nella foto), con una decisione del consiglio federale annunciata dal presidente Simon Åström: "C’è ancora una possibilità di accedere ai playoff di marzo e la nostra responsabilità è assicurarci di avere le condizioni migliori possibili per raggiungere la fase finale del Mondiale. Riteniamo che per fare ciò sia necessario un nuovo ct".

Intanto il Sudafrica ha battuto il Rwanda 3-0 e dopo 16 anni torna ai Mondiali. Si qualifica anche il Qatar.