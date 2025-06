Polisportiva Cava Ginnastica: Successi ai Nazionali Uisp e Nuove Iniziative Estive

Ha appena concluso una stagione ricca di successi la Polisportiva Cava Ginnastica, che ha ottenuto brillanti risultati ai Campionati Nazionali Uisp e si prepara ad accogliere l’estate con tante nuove iniziative. Nei giorni scorsi le ginnaste forlivesi hanno gareggiato con determinazione a Pisa (per la ritmica) e La Spezia (per l’artistica), affrontando oltre 3.000 atlete provenienti da tutta Italia e conquistando numerosi podi. Alla Cava poi si è svolto il tradizionale saggio di fine anno, dove oltre 200 portacolori del sodalizio hanno animato una serata fantastica, vera ciliegina sulla torta di una stagione ricca di successi.

Adesso testa all’estate, a partire dal centro estivo ‘Un tuffo nello sport’ in collaborazione con il Polisportivo Monti del quartiere Cava. Ma anche i corsi di ginnastica per la salute (Metodo Pilates), gratuiti e all’aperto: tutti i martedì e giovedì di giugno e luglio, la Polisportiva Cava offre sedute gratuite di ginnastica per la salute rivolte a giovani e adulti. Le lezioni si tengono all’aria aperta, dalle 19.30 alle 20.30 al parco di via Bazzoli.

e. ma.