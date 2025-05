Polisportiva Pontremolese: una stagione di successi e sfide sotto la guida di Ferdani

Va in archivio una stagione senza dubbio carica di sofferenze ma anche di parecchie soddisfazioni per la Polisportiva Pontremolese diretta Pietro Ferdani, da 19 anni presidente della società di via Pirandello e uno dei primi giocatori del sottocanestro pontremolese che nei gloriosi anni ’80 ha calcato parquet liguri e toscani togliendone numerose soddisfazioni come la clamorosa promozione in Serie C. Nata nel lontano 1963 da un progetto legato ai giovani di Marcello Borzacca, allora finalizzata alla promozione dell’atletica leggera, dal 1982 con passo deciso a preso a dedicarsi alla pallacanestro, accontentando i desideri di un gruppo di ragazzini che fecero scoprire alla città un’alternativa allo sport nazionale maggiormente giocato. Tra questi, muoveva i primi passi e centrare i primi canestri, anche Pietro Ferdani che, unitamente agli amici e compagni di squadra storici, oggi costituenti il consiglio direttivo in chiaro ordine alfabetico Paolo Filippi, Giovanni Longinotti, Enrico Mori e Luca Sarti, da anni continua a guidare il sodalizio gialloblù regalando forti emozioni ai tifosi unite alle soddisfazioni dei suoi ragazzi.

"Dopo una lunga permanenza nei campionati liguri – attacca Ferdani – la prospettiva di tornare a giocare in Toscana ha alimentato un deciso cambio di rotta. Calarsi in una realtà decisamente più competitiva, ha misurato le nostre reali forze a tutti i livelli e le paure di non essere all’altezza erano tante e concrete. Ma come spesso accade fino a quando non si alza l’asticella non si è mai consci del proprio valore. Da qui le conferme positive sia nel gioco sia nei risultati da parte dell’Under 17 maschile, anche se qualche sofferenza è emersa in altri campionati giovanili. Le ragazze, sempre dell’Under 17, si sono distinte per aver portato a casa la Coppa Toscana che le premia per la tenacia che hanno dimostrato nel corso della stagione. Con la prima squadra, con non poche difficoltà siamo riusciti a mantenere il palcoscenico del campionato toscano DR2, una salvezza che ha riacceso quell’entusiasmo di partecipazione, dato vitale per il nostro ambiente. Il bilancio complessivo quindi, alla luce dell’attività svolta, accontenta le ambizioni della società che rimane unita, fiduciosa e determinata a mantenere viva la passione per questo sport e si propone per continuare ad essere presente nel panorama locale e meglio creare quella cultura sportiva che possa condurre allo sviluppo fisico-motorio e sociale dei nostri giovani".

Dalle parole di Ferdani, quindi, la conferma e la volontà, pur tra mille difficoltà, di continuare a far scrivere pagine dedicate al mondo della palla a spicchi, ovviamente con l’obiettivo di regalare a questa lingua di terra sempre maggiori soddisfazioni.