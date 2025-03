Portuali, un duello tirato. K Sport passa sudando

portuali dorica

PORTUALI DORICA: S. Tavoni, Fabiani (59’ Trabelsi), F. Tavoni, Cingolani (85’ Mascambruni), Savini, Ragni, Candolfi (46’ De Marco), Catalani (73’ Paloka), Gioacchini (73’ Girolimini), Guzzini, Lucesoli. All. Ceccarelli

K SPORT MONTECCHIO GALLO: Cerretani, Kalombo, Baruffi (53’ Gurini), Dominici, Nastase (72’ Tamburini), Carta, Sakaj, Torelli, Camara, Micchi, Di Pollina (59’ Fiorani). All. Magi

Arbitro: Zamagna di Saronno

Reti: 32’ Micchi

Note: amm. F. Tavoni, Gurini, Kalombo; rec. 1’+5’; spett. 90 circa; prima del calcio d’inizio i Portuali Dorica premiano il portiere Simone Tavoni per le cento presenze con la maglia dei Dockers

Nell’urlo liberatorio del K Sport Montecchio Gallo al triplice fischio, dopo 96 minuti di pura battaglia contro i Portuali Dorica, la rappresentazione plastica di una vittoria sudata e affatto banale. Sofferta, nonostante il gap di classifica tra la capolista lanciatissima e i Dockers penultimi (al netto del caso Fano). Di misura, 0-1. E grazie al guizzo di Micchi e alle parate di un super Cerretani. Finisce così al Giuliani di Torrette, una partita che permette agli uomini di Magi di proseguire la corsa al vertice assieme alla Maceratese, ma che restituisce la volontà degli anconetani di provarci fino alla fine per la salvezza alla prima partecipazione in Eccellenza. Il match è frizzante dall’inizio, il K Sport approccia bene. Al 22’ Micchi s’invola verso la porta, ma il suo tiro mancino sfila fuori di un palmo. Preludio al gol che arriva dieci minuti dopo: inventa Carta e Micchi, in fotocopia ma stavolta col destro, supera Simone Tavoni in uscita. Col passare dei minuti la pressione della banda Ceccarelli cresce, pur senza sfruttare due mischie nel recupero. La musica cambia nella ripresa. Al 46’ affondo di Filippo Tavoni dalla sinistra, cross per Guzzini che viene murato in maniera provvidenziale da Cerretani. La palla torna fuori per Catalani che si coordina, ma una deviazione della difesa salva il K Sport. Al 52’ altra parata importante di Cerretani sulla torsione di testa di Guzzini. In mezzo una chance dei biancorossi in ripartenza. Ma l’arrembaggio dei Portuali continua e Cerretani è chiamato all’ennesima risposta su Lucesoli. All’ultimo affondo di Paloka, il portiere del K Sport respinge e mantiene il risultato. Urlo liberatorio, corsa dei compagni ad abbracciarlo. Per i Dockers molto amaro in bocca, ma è dalla prestazione che si dovrà ripartire.