Posillipo ko, Irving e compagni avanti tutta

Sarà Brescia-Savona la prima semifinale di Coppa Italia Unipol in corso alla Scandone di Napoli. Alle 17 andrà in scena il remake del penultimo atto dei playoff Scudetto dello scorso anno, quelli che preclusero ai lombardi la dodicesima finale consecutiva per il tricolore. Rispetto a pochi mesi fa i presupposti sono cambiati, Brescia vola alta in classifica e ha convinto nel quarto di finale di ieri con i padroni di casa del Posillipo, Savona in classifica in A1 è sette punti dietro e ha dovuto sudare con Bologna più di quanto preventivato alla vigilia.

È di 14-8 il finale per i Leoni nel match di apertura di Coppa Italia contro i campani: miglior marcatore Ferrero con 4 reti, ma ci sono anche le doppiette di Dolce e Del Basso, mentre si è “nascosto“ il bomber Max Irving, che ha colpito solo su rigore. Un passo in avanti rispetto alla sofferenza del fresco precedente in campionato, come ricorda il tecnico Sandro Bovo: "Era dato da tutti come un quarto molto difficile per noi e in effetti lo era, ma anche due settimane fa avevamo concluso molto in porta, solo eravamo più stanchi. Sono contento della prestazione, abbiamo giocato molto bene dietro per due quarti". E sul trofeo, "come sempre cercheremo di fare il meglio". Savona attende.

A.L.M.