Prato, bene gli Allievi. Gli Juniores vanno ko

Se la Prima squadra si lecca ancora le ferite dopo il pesantissimo ko al Lungobisenzio contro il Forlì, altrettanto è costretta a fare la formazione Juniores del Prato. Già, perché i biancazzurri hanno rimediato un 5-0 sul campo del Figline (a segno anche l’ex biancazzurro De Ferdinando, autore del primo gol della gara). Una sconfitta da cancellare in fretta per la truppa allenata da Pier Luigi Carli, che prima di questa partita aveva racimolato due successi consecutivi contro Zenith e Pontedera. Il Prato occupa il nono posto in classifica, a -11 dalla zona playoff. Nel prossimo turno i lanieri ospiteranno il Tau Calcio Altopascio, terzo in graduatoria. Dando un’occhiata all’andamento delle altre compagini del settore giovanile dei biancazzurri, gli Allievi Regionali Under 17 vengono dal colpo piazzato sul campo della Lunigiana Pontremolese, mandata al tappeto per 3-1. Un colpo che ha permesso ai pratesi di accorciare il ritardo alla vetta occupata dal Pietrasanta, distante ora solamente due punti. Bene anche gli Allievi Under 17 Provinciali, che nell’ultimo match disputato a Casa Prato hanno steso la Valbisenzio Academy con un netto 4-0. Festa pure per i Giovanissimi Under 15 Regionali, che hanno avuto la meglio con un sonoro 6-2 dello S. B. Barberino, portandosi a -4 dalla cima della classifica. Infine, ottavo successo in altrettante gare per i Giovanissimi B Regionali Under 14: questa volta i biancazzurri hanno superato il San Giuliano, consolidando così il primato solitario in graduatoria. Per quanto concerne i risultati della Scuola Calcio, l’Under 11 classe 2014 si è aggiudicata la Festa Provinciale Grassroots precedendo Zenith Prato, Tobbiana e Paperino San Giorgio, e ottenendo il pass per la Fase regionale che si disputerà a Carrara nel mese di maggio.

Francesco Bocchini