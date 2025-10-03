Prato, la carica di Risaliti: "Abbiamo fame di punti"

Siamo all’antivigilia di Poggibonsi-Prato, match valido per la sesta giornata del girone E di Serie D. I biancazzurri ieri si sono allenati a Viaccia per continuare a preparare l’appuntamento di domenica (calcio d’avvio fissato alle 15). Per l’occasione il tecnico Simone Venturi dovrà ancora rinunciare ad Andrea Settembrini, ancora alle prese con l’infiammazione al ginocchio, oltre ai lungodegenti Alessia Sarpa e Nicola Andreoli. Nel caso di quest’ultimo, il rientro sembra più vicino: nel corso della prossima settimana, l’ex Piacenza potrebbe rivedersi dalle parti del Lungobisenzio per svolgere lavoro differenziato. A parlare del momento attraversato dai biancazzurri e di quello che potrà essere il ruolo del Prato in questo campionato ci ha pensato capitan Giacomo Risaliti. "Secondo me possiamo essere un avversario fastidioso per tutte le altre - le parole dell’esperto difensore ai microfoni di Tv Prato - Ma se siamo quelli di Altopascio, c’è un problema. Bisogna trovare equilibrio. Siamo partiti un po’ in ritardo e che abbiamo disputato poche amichevoli, ma questo non può più essere un alibi. Se riusciamo a trovare equilibrio e quella continuità che finora ci è mancata, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni". Vietato sbagliare sul campo del fanalino di coda Poggibonsi, anche per provare ad approfittare dello scontro diretto fra Tau Altopascio e Seravezza Pozzi. "Ogni domenica ci troviamo di fronte delle rivali difficili da battere. Quando abbiamo perso contro il Camaiore sembrava una tragedia, poi loro son andati a fare punti a Grosseto e a Foligno. E’ necessario approcciare nel migliore dei modi la gara. Se l’atteggiamento non è quello giusto allora rischi di perdere con chiunque. E’ un campionato complicato. Ho avuto la fortuna di vincerlo due volte e so bene che non ci sono partite facili, come potrebbe sembrare quella di domenica. Andremo a Poggibonsi con la fame e la voglia che abbiamo avuto contro il Follonica Gavorrano, sperando di portare a casa i tre punti". In vista del prossimo match, la società ospitante ha reso noto che ci sono a disposizione 550 biglietti per il settore ospiti, acquistabili in prevendita fino alle 19:30 di domani presso il Prato Club Bar Amantea di via Boni. Dal campionato alla Coppa Italia: il sodalizio di Asmaa Gacem ha comunicato che la partita valida per il secondo turno della manifestazione, in programma mercoledì 8 ottobre allo stadio Lungobisenzio tra i padroni di casa e l’Aquila Montevarchi, per accordo tra le due squadre è stata posticipata dalle 15 alle 20.30.

Francesco Bocchini