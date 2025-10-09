Premier P1. Orsi entusiasma l’Allianz: "Dura, ma emozionante»

Carolina Orsi ammalia Milano. Il successo della “padelista“ romana al primo turno del Premier P1 è stato di gran lunga il momento più entusiasmante di questi primi giorni di torneo. La numero 1 italiana (figlia di Nando, storico portiere della Lazio) ha infatti completato, in coppia con la spagnola Martina Fassio, una grande rimonta in tre set dopo oltre 3 ore di lotta. "Mano a mano che giocavamo le tribune dell’Allianz Cloud si sono riempite ed è stato ancora più bello ed emozionante. È stata una partita dura, ma lavoriamo proprio per affrontare questi momenti, pensando che si può sempre vincere. Nel terzo set ci siamo date la carica a vicenda e siamo state più coppia che mai", ha raccontato Orsi. Che apprezza il nuovo collocamento, ad ottobre, del torneo meneghino.

"Gli anni scorsi arrivavamo qua a dicembre, molto stanche. Ora invece siamo ancora in condizione. Milano mi piace ancora di più e i campi sono rapidi e divertenti". La romana ha sottolineato poi gli obiettivi futuri: "Vorrei mantenere questo livello e restare tra le prime trenta. Mi piacerebbe fare qualche quarto di finale in più, e magari una semifinale nei tornei Premier. Chiudere l’anno in top 25 sarebbe un grande traguardo". Senza dimenticare la Nazionale. Tra due settimane l’Italia disputerà la Final Eight della FIP Euro Padel Cup. Insieme ad Orsi e altre azzurre ci sarà la giovane 2005, Giulia Dal Pozzo, rivelazione italiana in questa stagione: "Fortissima. Ci stiamo conoscendo e possiamo aiutarci a vicenda. Sono contenta che entri in Nazionale, servono forze giovani e nuovi volti". Ma ora testa a Milano. Oggi, nel giorno in cui scendono in campo le big del tabellone femminile, Orsi e Fassio andranno a caccia dei quarti cercando l’impresa contro le iberiche Calvo e Salazar, forti teste di serie numero 7. Intanto in campo maschile facile esordio per i detentori, numeri 1 al mondo, Coello e Tapia: la coppia ha approfittato del ritiro dei fratelli Deus sul punteggio a favore di 6-3 2-1. Alessandro Stella