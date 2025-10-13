Premier P1, tra le donne successo di Josemaria e Sanchez. “Chingalan“ in trionfo. Vincono i numeri due

La vendetta è servita. Federico Chingotto e Ale Galan sono i nuovi campioni del Oysho Milano Premier P1. Nella finale rivincita dell’anno scorso, l’argentino e lo spagnolo, con una prestazione in crescendo rossiniano, hanno rimontato (sotto gli occhi di parecchi vip tra cui Paulo Dybala e Adriano Panatta) a sorpresa i padroni del ranking nonché ormai ex campioni in carica, Coello e Tapia: 2-6 6-3 6-0 il punteggio finale. Il tutto in un Allianz Cloud tutto esaurito (a coronare una settimana di grande spettacolo col raggiungimento della cifra record di oltre 35.000 spettatori totali) e palesemente a favore dei “Chingalan“, che conquistano il sesto titolo stagionale. I numeri due della classifica si confermano così gli unici in grado di rappresentare una vera alternativa al dominio di Coello e Tapia. Allo stesso tempo Galan prosegue il proprio feeling positivo con l’Italia, dove ha vinto ben sette tornei in carriera.

Anche al femminile il capoluogo lombardo incorona le numero 2 del mondo. Ad alzare il trofeo sono infatti Paula Josemaria e Ariana Sanchez. Le iberiche hanno sconfitto 6-2 6-4 le connazionali Fernandez e Gonzalez. Un match quasi del tutto a senso unico dove “Ari“ e “Paulita“ sono apparse praticamente impenetrabili in difesa, approfittando contestualmente dei tanti errori delle avversarie. Le due conquistano così il quinto titolo stagionale e soprattutto per Josemaria è una dolce rivincita, dopo l’infortunio che l’anno scorso l’aveva costretta a saltare il torneo meneghino. Ora, invece, il primo titolo nella Milano da lei tanto amata e per la quale in passato ha giocato anche nella Serie A italiana del padel. "Le ultime settimane sono state fondamentali per ritrovare la nostra migliore versione. Abbiamo riscoperto la complicità e l’unione che ci caratterizzano. Siamo una coppia completa e questo ci rende felici, soprattutto dopo un periodo complicato", ha spiegato Paula al termine del match.