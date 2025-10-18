’Premio Firenze’ al via. In pista con la solidarietà

Lo storico Premio Firenze di galoppo è il piatto del giorno dell’ippica fiorentina e italiana, con contorno di tartufo. Oggi all’ippodromo del Visarno ‘Cesare Meli’ (inizio corse dalle 14,55) è in programma, con il supporto di Grande Ippica Italiana e Masaf, il più importante appuntamento di galoppo della stagione autunnale, incentrato alle 17,20 sul Premio Firenze (montepremi euro 20.900). L’evento è anche Trofeo ANT con regolamento handicap principale per purosangue inglesi di 3 anni sui 2200 metri di pista grande. Sono dieci i cavalli partenti con la presenza di ben tre allievi di Stefano Botti, Flamenco Bay con Fabio Branca, Media con Dario di Tocco e Trusted Advisor con Mario Sanna. Troveranno l’opposizione di Basset Horn e Our Biz. Nel sottoclou previsto il Premio Campo di Marte (euro 13.200), una condizionata per 3 anni sui 1500 metri di pista grande, con 9 validi soggetti al via.

A fianco della spettacolare giornata di galoppo, dedicata all’associazione Ant che offre le cure a casa ai malati di tumore, dalle ore 15 si affiancheranno i Tartufai delle Colline Sanminiatesi e la Fondazione San Miniato con la degustazione del tartufo, in vista della Mostra Mercato di San Miniato.

Nell’ultima corsa disputata sui 1500 della TQQ emerge Sopran Mozart con Ercegovic, nel Premio Viale del Visarno (euro 14.300), un handicap per tre anni. Dopo il ritiro di Mammami e Stivenwood erano rimasti alle gabbie di partenza 12 purosangue. Sleibhin con Gavino Sanna è il battistrada fino alla retta d’arrivo. Con una stoccata finale Sopran Mozart con Beppe Ercegovic si affermava per la prima volta in carriera in 1.35.3, precedendo la valida Marlena con Stefano Saiu. Sopran Mozart, allievo di Devis Grilli e portacolori di Francesco Canducci, registra una quota vincente di euro 12,97.

Francesco Querusti