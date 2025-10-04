Presentato il nuovo ct della nazionale maschile. Banchi: "Sarà un’Italia giovane e compatta»

Luca Banchi si presenta. Per la verità il nuovo ct dell’Italia non ha bisogno di grandi introduzioni, dato che c’è il suo lavoro a parlare per lui. Il passaggio di testimone tra Gianmarco Pozzecco e il coach grossetano ha alimentato una serie di voci malevole a causa delle quali era necessario mettere un punto fermo per evitare che le dietrologie inquinassero il cammino futuro dell’Italbasket.

"Ci siamo lasciati bene - ha spiegato il presidente federale Gianni Petrucci -, in questi anni Gianmarco ha ricreato grande entusiasmo intorno alla Nazionale. Quanto alla scelta di Banchi, c’è stata subito piena convergenza con Gigi Datome e Salvatore Trainotti perché Luca racchiude tante qualità e ha maturato diverse esperienze internazionali, raccogliendo consensi e successi. Il suo contratto è triennale e scadrà dopo i Giochi Olimpici di Los Angeles, che rimangono sempre il nostro obiettivo più importante. Con l’arrivo in Nazionale di Banchi, vogliamo sbancare".

Cambia anche tutto lo staff tecnico con il ct che ha scelto i nuovi assistenti Marco Ramondino, Adriano Vertemati e Iacopo Squarcina, mentre proseguirà la sua collaborazione Riccardo Fois, così come il preparatore atletico Matteo Panichi lavorerà a tempo pieno per la Fip.

"Raccolgo il testimone di Gianmarco Pozzecco - sono le parole di Banchi - con la Lettonia ho affrontato l’Italia due volte nel corso dell’estate e ho avuto modo di apprezzare la forza e la coesione del gruppo azzurro. L’ultima estate è stata esaltante, ci sono tanti giovani talentuosi e promettenti e vorremmo che la Nazionale avesse un ruolo centrale nella loro crescita".

Il nuovo ct esordirà a Tortona il 27 novembre 2025, quando l’Italia ospiterà l’Islanda, e poi il 30 giocherà in Lituania. Nella seconda finestra, gli azzurri scendono in campo il 27 febbraio 2026 in Gran Bretagna e il 2 marzo in casa sempre contro i britannici. Ultima finestra della prima fase tra il 2 e il 5 luglio, con la trasferta in Islanda e la sfida casalinga alla Lituania.

Gli Azzurri dovranno classificarsi nelle prime tre posizioni per accedere alla seconda fase.