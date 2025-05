Prestazioni eccellenti di Donati e Aloi: vittoria convincente con assist e gol decisivi

VANNUCCHI 6,5 Incolpevole sul gol. Nel finale è pronto su un colpo di testa di Ferrari. La sua sicurezza nelle uscite è un marchio di fabbrica, una garanzia.

DONATI 7,5 Uno dei migliori in campo. La duttilità e la progressione sono suoi punti di forza. Gioca centrale difensivo, ma spinge molto. Serve a Curcio l’assist dell’1-0.

CAPUANO 7 Il capitano si conferma fondamentale. Il reparto gira bene e rischia soltanto su un paio di calci d’angolo, tra cui quello del gol di Laezza.

MARTELLA 6,5 Ottimale interpretazione tattica. Attento in fase di copertura, non disdegna le sortite e si segnala per un sinistro di poco a lato.

CASASOLA 6,5 Entra nell’azione del primo gol quando verticalizza su Donati. Sempre affidabile, sfrutta l’esperienza anche nei raddoppi. (48’ st MAESTRELLI sv).

ALOI 7,5 Grande prova del mediano campano. Sta ripagando la fiducia di Liverani. Si conferma motore instancabile e buon realizzatore, vedi bel gol di precisione. (22’ st CORRADINI sv).

VALLOCCHIA 6,5 Non si risparmia. Agisce più di quantità che di qualità, ma occorre anche quello e i frutti si notano.

TITO 6,5 Gara di squisita intelligenza. Non genera effetti speciali, ma concretezza e precisione. Per i compagni è sempre un punto di riferimento.

CURCIO 7 Sblocca la gara con il classico gol dell’ex, ma anche poco prima va vicino al bersaglio. Frase scontata, ma va ribadita: la classe non è acqua. (22’ st CIAMMAGLICHELLA 6).

CICERELLI 6,5 Anche stavolta lo controllano a vista e lo martellano. Ma lui c’è sempre e mette paura ogni volta che tocca il pallone e parte. E’ suo l’angolo del gol di Cianci. (48’ st FAZZI sv)

FERRANTE 7 Gara di sostanza come suo solito. Aggiunge il prezioso assist per il gol di Aloi, dopo aver controllato alla grande il pallone sulla pressione dei difensori (22’ st CIANCI 7. Entra e segna. Buonissima cosa in vista delle finali)