Prima categoria, gialloblù in zona playout: salta la panchina. Il Subbiano esonera l’allenatore dello sgambetto

Alessio Guidotti non è più l’allenatore del Subbiano. Il tecnico lascia la formazione gialloblù, dopo l’1-0 maturato sul campo del Levane, al quintultimo posto in classifica con tre punti all’attivo dopo quattro giornate. Guidotti (nella foto) era arrivato a Subbiano nell’estate del 2024 nel campionato di Promozione ed era finito sotto i riflettori per lo sgambetto con il quale aveva fermato il contropiede avversario del Pontassieve rimediando una squalifica di 40 giorni oltre alla sconfitta alla tavolino. Alla fine della stagione una serie di risultati negativi uniti agli incroci con gli altri campi aveva prodotto la retrocessione del Subbiano. Guidotti era stato confermato puntando ad una pronta risalita o comunque a una stagione da protagonista. Purtroppo però il Subbiano non ha ingranato a dovere e così dopo quattro turni ecco la decisione di cambiare guida tecnica. In prima battuta nella serata di martedì la squadra ha sostenuto un allenamento guidato da Marco Lucherini e Luciano Gommoni. Ieri pomeriggio la conferma che almeno per questa domenica siederà in panchina proprio Giommoni, con Francesco Ammirati che resterà nel ruolo di allenatore in seconda. Per il Subbiano adesso diventa fondamentale tornare a fare punti anche perché il prossimo avversario sarà il Chianti Nord che vanta un solo punto in più della formazione gialloblù. Un’occasione troppo importante per accorciare verso posizioni più tranquille della classifica del girone E di Prima categoria.

M.M.