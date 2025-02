Prima Categoria Il Mulazzo si è rafforzato con l’arrivo del fantasista Niccolò Bracco. Leccese inquadra il Pieve Fosciana: "Squadra esperta e compatta»

Sei punti nelle ultime quattro partite: è questo il ruolino di marcia del “nuovo“ Mulazzo. Un bilancio non negativo ma neppure troppo esaltante se si considerano le necessità legate ad una classifica che va ‘“impolpata“ di punti per scollarsi definitivamente dalla zona paludosa dei playout. Il tecnico Leccese ha già detto chiaro e tondo che si attende dalla squadra un ulteriore salto di qualità. Al “Fanani“ di Sillicagnana, domani contro il Pieve Fosciana giocherà un Mulazzo con l’argento vivo addosso, tanto più motivato in quanto si troverà di fronte ad un avversario forte della vittoria centrata domenica scorsa sul campo del Montecarlo e al tempo stesso in grado di mettere in difficoltà squadre tecnicamente più attrezzate.

"Il Pieve Fosciana è una squadra ostica – sostiene il tecnico dei rossoblù Leccese –, molto esperta e che anche domenica ha dimostrato grande compattezza. Noi dovremo prestare la massima attenzione e sfruttare la vittoria di domenica scorsa contro il Tempio come stimolo a lavorare sempre con intensità e fame, curando il dettaglio, perché abbiamo ancora tanta strada da fare".

Il tecnico spezzino dopo un mese di lavoro si aspetta anche un Mulazzo più vicino alle sue idee. È la prima domenica di febbraio, che sia nuova anche la musica. Un Mulazzo diverso anche se denuncia le assenze di Filippi (squalificato) e degli acciaccati Occhipinti e Tonelli. "Dopo l’allenamento di ieri sera, questa mattina farò le scelte, valutando se modificare qualcosa rispetto a domenica scorsa. Ho ragazzi di valore e grande spessore umano, oltre che tecnico, mi mettono in difficoltà sulle scelte e ne sono contento".

Intanto, il direttore generale Stefano Strata con una mossa a sorpresa ha servito sul piatto di Leccese un prospetto interessante come è ritenuto Niccolò Bracco, ultimi mesi in forza al Seravezza, attaccante/fantasista, buon controllo di palla, 20anni, alto 183 centimetri, voglioso di giocare e convinto di portare il proprio contributo alla causa del Mulazzo.

Ebal.