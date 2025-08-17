Prima Categoria. L’analisi del calendario: "Sarà un girone di ferro»

Se il girone A di Prima Categoria fosse un gran premio di Formula uno, ovviamente, il Capezzano scatterebbe dalla pole position. Accanto in prima fila, gli addetti ai lavori mettono la neopromossa Carrarese Giovani, in seconda fila il Corsagna appaiata al Capannori, mentre in terza fila ci sono Porcari e Torrelaghese, quarta fila per le ‘nostrane’ Romagnano e Mulazzo. Rimangono da sistemare le matricole Fivizzanese e Migliarino Vecchiano.

Con l’uscita dei gironi abbiamo chiesto considerazioni ai tecnici delle squadre marmifero-lunigianesi. Federico Battaglia, allenatore del Romagnano commenta: "Credo che il nostro girone sia quello più forte, quindi quello più incerto sull’esito finale. Vedo Carrarese Giovani su tutte e poi Capezzano e Fivizzanese ma anche altre che conosco un po’ meno". Come si approccerà la squadra a questo campionato? "Il nostro torneo sarà quello di provare a giocarcela con tutte le avversarie perché penso di avere a disposizione prospetti molto forti che non cambierei con nessuno altro".

"Un girone importante –afferma il diggi della Fivizzanese Cardellini –. Siamo stati fortunati perché non troviamo con noi le pistoiesi. Forte, fortissima la matricola Carrarese Giovani, poi Porcari, Capannori e Capezzano. Noi dobbiamo pensare a mantenere il palcoscenico appena conquistato. Derby col Mulazzo e Carrarese sono partite fuori da ogni pronostico".

"Un girone molto bello –sostiene il ds della Fivizzanese Tornaboni – di qualità superiore dove troveremo squadre forti e organizzate il nostro obiettivo sarà quello di conquistare la salvezza il prima possibile".

Luca Furia, allenatore del Mulazzo ha le idee chiare: "Dalle informazioni ricevute posso affermare che il nostro girone è tosto. Non essendoci il Monsummano, ritengo la Carrarese Giovani favoritissima subito dietro Corsagna, Capezzano, Porcari e Capannori". Previsioni sul loro percorso? "Tutto dipenderà dal fatto di non avere infortuni gravi. Per il resto sono fiducioso perché le risposte che sto ricevendo in questo periodo di preparazione alla nuova stagione sono molto confortanti. Esistono potenzialità positive per fare il ‘salto’".

È già concentrato anche allenatore Incerti della Carrarese Giovani. "Girone di ferro – afferma con passo deciso mister Incerti –, da affrontare con grande rispetto per tutte le squadre che lo compongono". Qual è l’obiettivo? "Abbiamo un sogno e cercheremo di soddisfarlo impegnandoci giorno dopo giorno partita per partita considerando che ognuna sarà per noi affrontata come una finale".