Prima e Seconda Categoria. Corsagna-Piazza “55“. Debutta la 42^ Coppa

Inizia ufficialmente la stagione di Prima e Seconda Categoria. Domani infatti prenderà il via la quarantaduesima edizione della Coppa, che vedrà impegnate diverse formazioni lucchesi tutte inserite in triangolari. A Valdottavo alle 15.30 si affronteranno Corsagna - Piazza "55", mentre riposerà il Pieve Fosciana, a Porcari invece giocheranno a Porcari la formazione di casa l’Academy Porcari con l’Atletico Lucca, mentre resterà ferma la Folgor Marlia.

L’ultima gara si giocherà all’impianto dei Laghetti di Marlia e vedrà di fronte Capannori e Montecarlo, con il Marginone fermo. Nella seconda giornata in programma domenica prossima riposerà la squadra che ha vinto la prima gara o in caso di pareggio quella che ha disputato la gara in trasferta, mentre nella terza giornata in calendario mercoledì 24 settembre si giocheranno le due squadre che non si sono ancora incontrate.

Anche la Coppa di Seconda Categoria, si gioca con la stessa formula, ma con le ultime gare dei triangolari che si giocheranno invece mercoledì 1 ottobre. Domani alle 15.30 scenderanno in campo Folgore Segromigno Piano - San Macario Oltreserchio, con il Vorno che riposerà, mentre l’Academy Tau, inserita nel girone 11 con Pescia e Chiesina Uzzanese andrà a fare visita a quest’ultima alle 17.30. Per quanto riguarda le altre squadre della Mediavalle e Garfagnana alle 15.30 giocheranno Diavoli Neri Gorfigliano - New Team, uniche due squadre che giocheranno la gara di ritorno domenica 14 settembre. Mentre tutte le altre sono inserite in un girone a tre, con tutte le gare alle 15.30 con Atletico Castiglione - Cascio, riposa il Filicaia Diavoli Rossi, Fornaci - Ghivizzano, riposa il Molazzana e Gallicano - Borgo a Mozzano con il Valfreddana che riposa. Dopo le prime due giornate di Coppa prenderanno il via entrambi i campionati di Prima e Seconda Categoria domenica 21 settembre.

Alessia Lombardi