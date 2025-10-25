Primavera 3: il tecnico Andrea Danesi spiega le insidie che nasconde la difficile trasferta in casa del fanalino di coda. "Occhio alla Torres, abbiamo tutto da perdere»

E’ in Sardegna, a Porto Torres, la Under 19 della Carrarese dove questo pomeriggio alle ore 15 affronterà il fanalino di coda del girone A del campionato Primavera 3. "Sarà una gara insidiosa – avverte il tecnico Andrea Danesi – dalla quale abbiamo tutto da perdere e nulla da guadagnare. Se vinciamo, infatti, avremo fatto il nostro mentre se perdiamo saremo stati dei “polli“. Loro navigano in bassa classifica ed è dato per scontato che noi dobbiamo fare risultato ma non sarà così semplice. Non è una questione di classifica. Là sono sempre partite molto toste. L’anno scorso, ad esempio, fu una battaglia e finì 2 a 2. Questa è una gara dalla quale mi attendo un grosso salto di maturità. Mi aspetto di vedere cosa succede per capire sei miei ragazzi hanno acquisito quella mentalità e quella consapevolezza di capire quando bisogna andare a fare punti".

Gli azzurrini dovranno per l’ennesima volta fare i conti con alcune assenze importanti, un refrain che purtroppo si ripete da inizio campionato. "Spero prima o poi di avere l’intero organico a disposizione – si sfoga Danesi –. Adesso si è fermato anche il capitano Bernabè che per noi è un giocatore molto importante nella fase offensiva. Rimane fuori il solito Olivo mentre rientra quanto meno Lemmetti. In questo momento abbiamo un po’ di difficoltà a trovare la strada del gol ma se sul piano del gioco la squadra si sta esprimendo molto bene".

Gian. Bond.