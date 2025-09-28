Promozione Fine settimana impegnativo per le compagini apuane. La San Marco mette nel mirino il Luco. Montignoso, c’è voglia di riscatto

Weekend impegnativo in vista per San Marco Avenza e Montignoso. Alle 15:30 di oggi le due compagini rossoblù affronteranno rispettivamente in casa il Luco e in trasferta la Pontebuggianese per il terzo turno di Promozione. Un rebus da risolvere per Giovanni Putti, che di fronte troverà una squadra a due facce reduce da 2 sconfitte su 2 in campionato (contro Cubino e Firenze Ovest) e da 2 successi su 2 in Coppa (contro San Piero e Fortis Juventus).

"È presto – ha ammonito il tecnico degli avenzini, reduci dai pari con Firenze Ovest (0-0) e Pietrasanta (2-2) – per giudicare la stagione di una squadra. Il Luco è una buona formazione, con ottime individualità. In estate si sono mossi bene sul mercato, prendendo fra gli altri Guidotti, una punta esperta sempre in doppia cifra negli ultimi 10 anni". A complicare le cose, il terreno del ‘Gaggio’, dove la San Marco gioca da alcune settimane in attesa del restyling del ‘Paolo Deste’. Ieri lo ha calcato la Juniores, questa mattina Giovanissimi e Allievi: "Il campo era già pesante per la pioggia di questi giorni – ha aggiunto l’allenatore sarzanese –, dopo 3 partite in 24 ore sarà al limite. Dovremo giocare al meglio, ma non sarà semplice perché dovremo seguire schemi ‘di una volta’. Speriamo di tornare alla Covetta la prossima settimana contro la Fortis Juventus".

Ad attendere i montignosini, reduci dall’esordio vincente sul San Piero e dalla sconfitta della scorsa giornata contro lo Jolo Calcio, c’è invece una Pontebuggianese imbattuta. Con il 4-0 rifilato all’esordio al Settimello e l’1-0 di domenica scorsa sul Montelupo, oltre che con il 3-1 contro il Pietrasanta e lo 0-0 contro l’Urbino Taccola in coppa, i pistoiesi hanno mandato chiari segnali alle altre candidate alla promozione diretta: "La gara – ha ammesso il tecnico dei montignosini Gabriele Ricci – si prepara da sola. Andremo là per fare bene, forti della maggiore attenzione e della maggiore forza caratteriale che la sconfitta con lo Jolo ci ha lasciato. Non dobbiamo guardare gli avversari ma noi stessi per riuscire a crescere".

Alessandro Salvetti