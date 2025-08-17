Promozione. Il Tavullia Valfoglia cambia volto. Teodori in panchina è una garanzia

Tra le nove compagini della provincia di Pesaro-Urbino ad affrontare il prossimo campionato di Promozione (girone A) c’è il Tavullia Valfoglia del neo timoniere Marco Teodori, ex vice di Omiccioli nella Jesina che ha primeggiato nello scorso torneo. "Abbiamo iniziato la nuova stagione il 30 luglio – sottolinea Teodori – con una squadra profondamente rinnovata rispetto allo scorso anno. Visto il cambio di guida tecnica e di diversi giocatori stiamo lavorando per costruire un’identità ben definita, così da essere pronti all’inizio del campionato. Quando si intraprende un nuovo percorso tecnico servono tempo e pazienza, ma sono soddisfatto dell’impegno e dell’attenzione che i ragazzi mettono ogni giorno in allenamento".

"Finora – aggiunge mister Teodori – abbiamo disputato tre amichevoli, contro Montecchio Gallo, contro il Riccione e mercoledì per l’ultimo test prima di Ferragosto contro l’Under 19 del Fossombrone (vittoria del Tavullia Valfoglia per 3 a 2 grazie ad una doppietta di Giunchetti e una rete di Sciamanna). che ci hanno permesso di valutare e analizzare lo stato di avanzamento del nostro percorso di crescita. In questa prima fase di preparazione abbiamo aggregato alla prima squadra diversi giovani del nostro settore giovanile. Desidero fare i complimenti a loro, ma anche agli allenatori e ai dirigenti del vivaio per il lavoro svolto in questi anni. Oltre alle qualità tecniche, ho apprezzato l’educazione e la serietà con cui hanno affrontato gli allenamenti con la prima squadra".

"Per quanto riguarda il campionato – conclude l’allenatore Teodori – vedo favorite Lunano, Alma Fano Calcio di mister Omiccioli (con cui lo scorso anno abbiamo vinto il campionato a Jesi), Gabicce Gradara e Vismara. Tra le anconetane, il Portuali Ancona potrà certamente dire la sua. In generale, spero che sia una squadra del pesarese a conquistare il titolo". Ad aprire la serie dei derby per il nuovo campionato 2025-26 sarà proprio il Tavullia Valfoglia, il team di Teodori affronterà infatti il San Costanzo Marottese inserito di diritto in questo torneo. Nel frattempo continueranno le amichevoli per trovare la giusta "quadra" in una squadra che come ha detto il mister si è rinnovata di molto. D’obbligo l’impiego per questa stagione di almeno 2 under: 1 nato dal 1-1-2006 in poi e 1 nato dal 1- 1- 2007 in poi Queste le amichevoli in programma: 20 agosto Tavullia Valfoglia-Macerata Feltria; 23 agosto Urbania-Tavullia Valfoglia, 27 agosto Tavullia Valfoglia- Mercatellese e il 30 agosto il debutto in di Coppa Italia a Lunano.

Amedeo Pisciolini