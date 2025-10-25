Promozione, la corazzata Lunano fa visita alla Vigor

Cinque sfide in programma oggi nel girone A di Promozione. Al Di Gregorio di Montemarciano arriva l’Alma Fano, rivitalizzata dal successo casalingo di misura contro il San Costanzo Marottese. Vince, ma non stravince, l’Alma, e allora la Montemarcianese proverà a tornare a muovere la classifica. Di sicuro un altro avversario probante per la formazione di Profili, dopo la sconfitta di una settimana fa a Lunano, che guida da sola il campionato. Torna a casa dopo due trasferte di fila, dove ha raccolto un solo punto, la Vigor Castelfidardo, alla ricerca della seconda vittoria interna. In casa anche i Portuali Ancona, che dovranno riscattare il ko sul proprio campo di due settimane fa contro la Nuova Real Metauro, passata al Giuliani con tre gol. Oggi i dorici ospiteranno il Villa San Martino. Tornano a viaggiare Ostra e Moie Vallesina. I primi sembravano aver innestato la marcia giusta, ma nell’ultimo turno è arrivato lo scivolone casalingo contro la Biagio Nazzaro.

Oggi nella pesarese Vismara cercheranno di riprendere a marciare. Anche il Moie Vallesina vorrà dare una sterzata alla propria classifica cercando tre punti sul campo di un San Costanzo Marottese penultimo della classe. Domani in programma tre partite che vedranno impegnate due formazioni anconetane. Dovrà osare la Castelfrettese, che salirà a Pergola contro una squadra ultima in classifica, ma che in settimana ha cambiato guida tecnica e inserito rinforzi. È arrivato mister Mirco Bettelli, che ha già giocato e allenato a Pergola, al posto di Roberto Rossi, e Simone Russo, classe 2001, esterno d’attacco. In casa una Biagio Nazzaro che andrà alla ricerca, contro il Tavullia Valfoglia, della prima vittoria casalinga. Promozione (girone A), 8^ giornata. Oggi (ore 15:30): Montemarcianese-Alma Fano, Portuali Ancona-Villa San Martino (ore 14:30), San Costanzo Marottese-Moie Vallesina, Vigor Castelfidardo-Lunano, Vismara-Ostra. Domani (ore 14:30): Biagio Nazzaro Chiaravalle-Tavullia Valfoglia, Gabicce Gradara-Nuova Real Metauro, Pergolese-Castelfrettese (ore 15). Classifica: Lunano 19; A.Fano 16; Castelfrettese 15; N.R.Metauro 14; V.S.Martino e Vismara 10; Ostra, Gabicce G., Biagio N. e Montemarcianese 8; Portuali, Moie V., Tavullia V. e V.Castelfidardo 7; S. Costanzo M.6; Pergolese 2. Prossimo turno (9^ giornata): A.Fano-Pergolese, Castelfrettese-Biagio N., Moie V.-Gabicce G., N.R.Metauro-V.Castelfidardo, Ostra-Lunano, S.Costanzo M.-Portuali, Tavullia V.-Montemarcianese, V.S.Martino-Vismara.