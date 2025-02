Promozione Pareggio del San Marco Avenza. Mengali regala un sorriso alla Pontremolese

pontremolese

san giuliano

PONTREMOLESE: Cacchioli, Franzoni, Vannucci, Scaldarella, Filippi, Cucurnia, Gazzoli, Grasselli, Ceciarini, Baudi (91’ Miceli), Aliboni (77’ Mengali). All. Verdi

SAN GIULIANO: Giacobbe, Gremigni, Lici, Ghelardoni Angelo (77’ Susini), Bozzi, Carani (61’ Pasquini), Cantini, Niccolai (86’ Bellucci), Di Paola (71’ Lorenzini), Doveri, Brega (44’ Benedetti). All. Roventini.

Arbitro: Mauro di Pistoia.

Marcatore: 81’ rig. Mengali.

Note: Espulsi: 67’ Grasselli (P) e 79’ Gremigni (S), Ghelardoni Michele (S). Allontanato Verdi.

PONTREMOLI – Un rigore del neoentrato Federico Mengali regala nel finale di gara vittoria e tre punti pesanti alla formazione di mister Verdi nella sfida contro la capolista San Giuliano. Primo tempo equilibrato e tutto sommato avaro di emozioni con azzurri, oggi in rosso, e nerazzurri che faticano a produrre azioni degne di nota, pur battagliando con impegno e determinazione. Nella ripresa la Pontremolese scende in campo sicuramente più convinta, mentre il San Giuliano, perso Brega per infortunio alla fine del primo tempo, cerca di contenere Baudi & c., che con alcuni calci d’angolo creano pericoli dalle parti dell’ottimo Giacobbe, che si supera su colpo di testa ravvicinato di Grasselli. La gara si innervosisce per un presunto contatto di gomito in area di Franzoni ai danni di Carani e ne fanno le spese qualche minuto più avanti Grasselli e Gremigni espulsi per doppia ammonizione. A dieci minuti dalla fine l’episodio che decide la contesa: fallo di mano di un difensore ospite in uscita dall’area di rigore e penalty che Mengali trasforma.

