Promozione. Pietrasanta e Forte vogliono subito tornare ai 3 punti

In Promozione l’ottava giornata questo pomeriggio vede il Pietrasanta in casa (ma ancora al “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta) ed il Forte dei Marmi in una vicinissima trasferta, dopo il pari 2-2 nel derbyssimo di sabato scorso... che ha avuto strascichi soprattutto sponda Forte (vedi la lunghissima squalifica di Barsottini... ma non solo). Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

Qui Pietrasanta. Arriva il Montelupo (sul sintetico del “Pedonese“ dirigerà Lorenzo Ambrosini di Carrara coi guardalinee pisani Giacomo Di Legge e Fabio Marino) che ha vinto tutte le sue ultime tre trasferte. Per cui Leonardo Tocchini sa che i fiorentini sono da prender con le molle. "Noi stiamo bene, siamo sereni, convinti, e di buon umore – dice Tocchini – in attacco giocherà Ceciarini perché si è guadagnato il posto con l’atteggiamento mostrato entrando nel finale del derby dando un gran esempio". Mancherà Aquilante che nel derby ha rimediato una distorsione al collaterale (starà fuori 3-4 settimane). Rientra Mirco Ricci tra i convocati dopo il problema al ginocchio ma l’intento è non impiegarlo per averlo al meglio la domenica dopo a Uliveto Terme e soprattutto poi per il successivo big-match col Montignoso. Probabile formazione (4-4-2): 1 Gega; 2 Laurini, 6 Laucci, 5 Bartoli, 3 Della Pina; 7 Szabo, 4 Granaiola, 8 Isola, 10 Sacchelli (06); 11 A. Remedi (C), 9 G. Ceciarini.

Qui Forte dei Marmi. Gli squali vanno alla Covetta, sul rinnovato sintetico del “Paolo Deste“ di Avenza contro la San Marco (arbitrerà Lorenzo Calise di Piombino, coadiuvato da Marco Argiolas di Pisa e da Mirko Mangini di Livorno). Assenze pesanti sempre quella di Zambarda, oltre che di Gentile, cui si è aggiunta quella di Barsottini (fermato fino al 9 gennaio 2026... e dunque indisponibile anche mercoledì al “Necchi“ nell’ottavo di Coppa col Ponte Buggianese).

Probabile formazione (3-5-1-1): 1 Calò (06); 6 Lossi (C), 5 Vaira, 3 Sapienza; 2 Credendino, 8 Del Soldato, 4 J. Bigini, 11 Seriani (N. Papi), 7 Tedeschi; 10 M. Papi; 9 F. Mengali (Imbrenda).