Promozione. Sansovino, manita all’Alberoro

Troppa Sansovino per l’Alberoro. Gli arancioblù di Chini fanno loro il derby che inaugura la 25esima giornata del campionato di Promozione con una vittoria straripante, in casa, per cinque a zero ai danni dei rivali rossoblù. Una manita in piena regola ai danni dei ragazzi di Franchi. Pronti via e Bonechi rompe gli indugi con il gol dell’uno a zero colpendo a freddo gli ospiti. Al quarto d’ora Vasseur raddoppia e prima dell’intervallo è sempre lui a calare il 3-0. Non cambia il copione nella ripresa con il 4-0 firmato da Ricci e il 5-0 ad opera Bonechi.

La Sansovino sale così a quota 55 punti, dodici lunghezze di margine sulla seconda, in attesa ovviamente di cosa accadrà questo pomeriggio. Già perchè i savinesi hanno lanciato un messaggio forte e chiaro al Casentino Academy, prima inseguitrice. I gialloverdi di Bonini questo pomeriggio alle 15 dovranno quindi vincere e solo vincere contro il Pienza, in trasferta.

Per quanto riguarda le altre aretine il Subbiano sarà di scena davanti al proprio pubblico contro la Chiantigiana. Una sfida delicatissima con i ragazzi di Guidotti che con 27 punti sono nella prima posizione utile per la salvezza diretta, ma dietro la zona rossa dei playout dista solo tre lunghezze e la Chiantigiana è tra le formazioni in acque agitate.

Per il Montagnano c’è invece la Settignanese. I torelli possono provare ad accorciare sulle posizioni nobili della classifica ma occorrono i tre punti contro una Settignanese che è con il fiato sul collo dei torelli della Valdichiana.

Per il Viciomaggio invece trasferta decisamente in salita in casa del San Piero a Sieve, terzo in classifica. Il fanalino di coda Torrita affronterà il Fiesole mentre il Pontassieve ospiterà l’Alleanza Giovanile Dicomano. Chiude il quadro di questa giornata l’Audax Rufina che dovrà vedersela contro il Luco.

