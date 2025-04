Promozione: Tarros Sarzanese e Follo vincono, Canaletto pareggia con Vallescrivia

Battute conclusive nel campionato di Promozione. Nella penultima giornata della stagione vincono solo la Tarros Sarzanese, a valanga contro la Forza e Coraggio, e il Follo contro la Calvarese. Pareggiano il Canaletto nella sfida contro il Vallescrivia e il Magra Azzurri contro il Levanto. Stop per Don Bosco e Beverino.

Canaletto- Vallescrivia 2-2 Marcatori: 21’, 65’ Spano (V) (rig.), 67’, 86’ Pedaci (C). Al 21’ Spano da fuori area porta in vantaggio il Vallescrivia e al 65’ dal dischetto raddoppia. Al 67’ Pedaci accorcia le distanze e all’86’ un suo tiro viene deviato in porta da un difensore ospite. Si chiude quindi sul 2-2.

Follo-Calvarese 3-0 Marcatori: 52’, 76’ Angelotti, 69’ Camara Successo del Follo che nel primo tempo colpisce due traverse e reclama per un penalty non assegnato. Nella ripresa Angelotti sblocca la gara su punizione. Al 69’ Di Vittorio ruba palla e serve in area Camara che deposita in rete. Al 76’ con una punizione dal limite Angelotti si dimostra implacabile.

Tarros-Forza e Coraggio 6-1 Marcatori: 35’ Zuliani (T), 38’ Marku (F) (rig.), 46’ Giovannoni (T), 53’ Petriccioli (T), 68’ Gia (T), 73’ Tivegna (T), 74’ Scuto (F) (aut.) La Tarros Sarzanese liquida con un risultato tennistico la Forza e Coraggio al termine di un secondo tempo straripante.

Magra Azzurri-Levanto 0-0 Finisce a reti inviolate un match che regala ben poche emozioni.

Panchina-Don Bosco 4-1 Marcatori: 18’ Monteverdi (P), 67’ Pannone (D), 76’ Turcato (P), 85’ Linale (P), 90’ Spadoni (P) Monteverdi apre le marcature con un preciso colpo di testa. Al 67’ pareggia Pannone, lanciato da Maccarone. Al 76’ dopo una serie di batti e ribatti Turcato trova il guizzo vincente. Nel finale vanno a segno anche Linale e Spadoni.

Beverino-San Desiderio 0-1 Marcatori: 10’ Mereto Al San Desiderio basta la rete di Mereto, siglata al 10’, per liquidare il Beverino.

Ilaria Gallione