  3. Protagonista. Luca Gemello: "Sento la fiducia dell’allenatore. La mentalità è diversa, eviteremo gli stessi errori»

Protagonista. Luca Gemello: "Sento la fiducia dell’allenatore. La mentalità è diversa, eviteremo gli stessi errori»

Il portiere del Grifo "Ho chiuso in crescendo. Quest’anno vogliamo . regalare soddisfazioni".

di FRANCESCA MENCACCI
19 agosto 2025
Il portiere biancorosso Luca Gemello protagonista nella prima uscita ufficiale della stagione, in Coppa Italia contro il Pontedera

È stato il protagonista della serata, durante la partita con almeno quattro interventi importanti e poi in occasione del primo rigore tirato dal Pontedera, neutralizzato, che ha aperto le porte alla qualificazione. Luca Gemello, dopo un avvio un anno fa non brillantissimo e una chiusura in ascesa, quest’anno è pronto a prendersi la scena.

"Ho finito in crescita e spero che iniziando cosi questa stagione possa proseguire nel migliore dei modi. Spero in un crescendo continuo – racconta il numero uno del Perugia – . Per un portiere la fiducia è fondamentale. Io l’ho sempre sentita. Cangelosi mi ha detto fin da subito cosa vuole da me: sento la sua fiducia e questo mi fa esprimere meglio".

L’obiettivo non è solo personale ma anche di squadra.

"Non vogliamo ripetere i discorsi e gli errori della stagione passata. Abbiamo creato una mentalità diversa, anche grazie ad un ritiro tosto. Speriamo di portare delle belle soddisfazioni a noi stessi e ai tifosi".

E sul rigore neutralizzato a Scaccabarozzi, Gemello racconta.

"Era da un po’ che non li affrontavo. Puoi pensare a mille cose ma poi si realizza tutto in pochi secondi – conclude Gemello – . Sul primo rigore ho scelto di stare in piedi ed è andata bene così".

