Pugilistica La soddisfazione di Terenzoni: "Un titolo nazionale femminile? Meraviglioso"

"Lo scorso anno ci eravamo fermati ai quarti, quest’anno siamo arrivati nelle semifinali, nelle finali ed è arrivato anche un titolo. Vuol dire che il palestra abbiamo lavorato bene". E’ molto soddisfatto Michele Terenzoni, l’allenatore della squadra di gym boxe (il pugilato con contatto controllato) della Pugilistica Carrarese "Enrico Bertola" reduce dai campionati italiani di Cattolica, nel riminese. "Tutti i nostri atleti si sono comportati bene, quelli che hanno vinto, quelli che sono saliti sul podio e anche quelli che il podio non lo hanno visto – continua Terenzoni che è anche responsabile regionale della specialità e che nel complesso alla Toscana ha portato 5 ori, 8 argenti e 8 bronzi – dopo due anni siamo riusciti a portare a Carrara un altro titolo italiano e per giunta nelle categorie femminili dove non era mai successo prima". E i risultati ottenuti ai tricolori 2025 sono solo una tappa nella crescita tecnica e non solo, di un gruppo di atleti che è anche diventato una squadra che si fa onore in Toscana (per partecipare ai campionati italiani occorre avere vinto i regionali) e ai nazionali. E non è finita qui perché c’è ancora fame di successi.

ma.mu.