Pumas Ancora Viareggio: a un passo dalla serie A1 dopo la vittoria in gara 1

A 50’ dalla storia, a 50’ dalla serie A1. La Pumas Ancora Viareggio si gode gara 1 e sogna per la decisiva gara 2, con un 2-1 da difendere. Inizio partita a tutta, con la rete del vantaggio siglata da Carrieri, bravo a toccare il lancio dalla distanza di Marchetti. Poi l’immediato pareggio maremmano, con Maldini che infila la difesa con un assist lungo per Maldini, bravo a beffare Mechini con un tocco di fino. Poi, dopo la respinta di Saitta sul tiro diretto di Carrieri, la bordata dalla distanza di Pesavanto per il 2-1, dalla propria metà pista. Nella ripresa, però, i tiri da fermo falliti e le tante occasioni fallite, soprattutto dalla Pumas. Dopo il tiro diretto fallito da Carrieri, in apertura e respinto da Saitta, nel caotico finale quello fallito da Carrieri, a 40’’ dalla fine, e quello da Buralli a 23’’, respinto da Mechini. Errori che non sono andati troppo a genio a Mirko Bertolucci comunque soddisfatto. "Paradossalmente – dice – sono rammaricato perché il 2-1 ci va stretto. Avremmo meritato di vincere almeno 4-1, per quanto creato. Purtroppo gli errori sulle palle ferme hanno pesato nell’esito finale. Comunque abbiamo un vantaggio da difendere e siamo soddisfatti". "Noi siamo giovani ma affamati, mentre loro sono esperti ed abituati a giocare partite decisive. Abbiamo questi giorni per limare le cose. In Maremma dovremo essere più cinici perché, in queste partite, ogni episodio può fare la differenza. Noi vogliamo la serie A1, i ragazzi se la meritano per come hanno affrontato questa stagione". Intanto nell’altra finale, quella del girone A, il Breganze ha vinto a Correggio 2-1. Terzo successo consecutivo per la nobile squadra veneta (dopo i successi in semifinale contro il Thiene, per 3-2 e 5-4), che sembra lanciata verso il ritorno in A1.

S.I.