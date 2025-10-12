Qualcuno salvi quel che resta del Grifo. Col Rimini arriva il sesto ko consecutivo

Un Curi che non è più quello di una volta. Ora è uno stadio che tutti hanno la possibilità di violare: arriva la quarta sconfitta consecutiva in casa, stavolta a fare festa nello stadio biancorosso è il Rimini, formazione con un’infinità di problemi, con una penalizzazione devastante, ma che trova la forza prima di resistere a un buon avvio del Grifo, poi a pungere, e infine a resistere al possesso palla biancorosso, però sterile e sconclusionato. E così, arriva la sesta sconfitta consecutiva tra dentro e fuori, la quarta per Braglia.

Una tristezza infinita.

La gradinata sforacchiata come una groviera. Ma almeno con una prospettiva di tornare un giorno a splendere. La curva svuotata, perchè tra vecchi dissidi e un entusisamo che non c’è più, a resistere sono ormai in pochi.

Quale invece la prospettiva del Perugia? A fine gara scatta la contestazione pesante, anche il direttore generale Borras viene contestato con veemenza in tribuna. Fuori dal campo c’è chi ancora ci crede e si arrabbia.

La gara. Il Perugia parte benino, subito all’attacco. Nei primi tre minuti il Grifo si crea due chance: prima Calapai che va al tiro, poi crossa per Ogunseye, il colpo di testa finisce di poco a lato. Al 12’ ci prova Giunti dalla distanza, all 21’ Manzari manda in porta Kanoute che però perde l’attimo. Tanto fumo e poca sostanza, quella invece che trova il Rimini al 25, quando passa avanti. dagli sviluppi di un calcio d’angolo, batti e ribatti con la palla che arriva al centro dell’area biancorossa, Tozzuolo non spaza via, lepri arriva e fa 1-0. Il Perugia risponde con un cross di Kanoute, Ogunseye non ci arriva, ci arriva Matos ma la colpisce male (35’).

Al 5’ della ripresa, arrivano i cambi: fuori Terrnava per Bartolomei, poi spazio a Montevago e Giraudo. Con Tumbarello per Manzari, è 4-3-3. La prima conclusione in porta arriva al 28’ con Kanoute, per Vitali non ci sono fastidi eccessivi. Poi un cross di Giunti, con l’incornata di Giraudo (30’). Il Perugia staziona sulla trequarti avversaria ma non riesce a fare gol.

Finisce con una fragorosa contestazione: la squadra è sotto la curva, i tifosi non ne possono più.