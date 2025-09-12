Quando gareggia Jacobs ai Mondiali di atletica 2025. Il ritorno sui 100 metri a Tokyo
Sabato Marcell Jacobs torna a correre sulla pista ha conquistato due ori olimpici. Una gara che vale più di una medaglia: è il ritorno del campione. Ecco avversari e orari
Roma, 12 settembre 2025 - Dopo un'annata segnata da infortuni, dubbi e lunghi silenzi, Marcell Jacobs torna domani sul palcoscenico mondiale. E lo fa nel luogo più simbolico della sua carriera: a Tokyo, nello stesso stadio dove nell’agosto 2021 conquistò due ori olimpici storici — nei 100 metri col record europeo (9"80) e nella staffetta 4x100 con Patta, Desalu e Tortu — riscrivendo la storia dell’atletica italiana. Stavolta, però, l’obiettivo è diverso: riscattare sé stesso, dimostrare che il campione è ancora vivo e pronto a competere.
Gli orari
Jacobs esordirà sabato 13 settembre alle 13:35 ora italiana nelle batterie dei 100 metri. In caso di passaggio del turno, tornerà in pista domenica 14 settembre alle 13:43 per le semifinali, con la finale fissata alle 15:20, sempre secondo il fuso italiano. Tre appuntamenti ravvicinati e intensi. C'è però la consapevolezza delle difficoltà affrontate negli ultimi mesi, ma anche la voglia di rimettersi in gioco. La stagione è stata segnata da acciacchi muscolari, uno su tutti quello al bicipite femorale sinistro che lo ha costretto a rivedere tutto il programma estivo. Alcune tappe, come la Diamond League, sono state saltate proprio per evitare rischi inutili in vista del Mondiale.
Le aspettative Il percorso verso Tokyo è stato paziente e misurato. Dopo un 2024 tribolato, Jacobs ha deciso di ripartire con cautela. Il primo test è arrivato il 17 giugno ai Paavo Nurmi Games di Turku, in Finlandia. Una gara utile per verificare la risposta del corpo, anche se i tempi (appena sotto i 10"30) non hanno acceso entusiasmi.
Eppure c'è ottimismo: questa è l'unica medaglia che manca all'azzurro, dopo l'eliminazione in semifinale ai mondiali di Budapest. Ma Tokyo, per lui, è molto più di una pista: è la città dove da outsider è diventato leggenda. Ritornarci con un numero di pettorale e un orizzonte da inseguire è già un piccolo trionfo.
Gli avversari Tuttavia, il livello attuale dei 100 metri è altissimo, con rivali come l'americano Noah Lyles (campione Olimpico e detentore del titolo iridato), i giamaicani Kishane Thompson (miglior prestazione mondiale stagionale) e Oblique Seville, pronti a scendere sotto i 9”90. Jacobs, invece, deve ancora ritrovare la continuità, la fluidità di corsa e — soprattutto — la fiducia. Ma non parte battuto: è abituato alle sorprese e sa che in una finale mondiale può succedere di tutto. L’Italia dell’atletica lo guarda con affetto e rispetto. Qualunque sia il risultato, domani sarà il giorno del ritorno. E questo, per ora, vale più di qualsiasi medaglia.
