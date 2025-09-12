Acquista il giornale
Quando gareggia Jacobs ai Mondiali di atletica 2025. Il ritorno sui 100 metri a Tokyo

Sabato Marcell Jacobs torna a correre sulla pista ha conquistato due ori olimpici. Una gara che vale più di una medaglia: è il ritorno del campione. Ecco avversari e orari

di MATTEO ORSOLAN
12 settembre 2025
Lamont Marcell Jacobs, il ritorno sui 100 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo (Ansa)

For approfondire:
Roma, 12 settembre 2025 - Dopo un'annata segnata da infortuni, dubbi e lunghi silenzi, Marcell Jacobs torna domani sul palcoscenico mondiale. E lo fa nel luogo più simbolico della sua carriera: a Tokyo, nello stesso stadio dove nell’agosto 2021 conquistò due ori olimpici storici — nei 100 metri col record europeo (9"80) e nella staffetta 4x100 con Patta, Desalu e Tortu — riscrivendo la storia dell’atletica italiana. Stavolta, però, l’obiettivo è diverso: riscattare sé stesso, dimostrare che il campione è ancora vivo e pronto a competere.

Sommario

Gli orari

Jacobs esordirà sabato 13 settembre alle 13:35 ora italiana nelle batterie dei 100 metri. In caso di passaggio del turno, tornerà in pista domenica 14 settembre alle 13:43 per le semifinali, con la finale fissata alle 15:20, sempre secondo il fuso italiano. Tre appuntamenti ravvicinati e intensi. C'è però la consapevolezza delle difficoltà affrontate negli ultimi mesi, ma anche la voglia di rimettersi in gioco. La stagione è stata segnata da acciacchi muscolari, uno su tutti quello al bicipite femorale sinistro che lo ha costretto a rivedere tutto il programma estivo. Alcune tappe, come la Diamond League, sono state saltate proprio per evitare rischi inutili in vista del Mondiale.

Jacobs
Jacobs

Le aspettative Il percorso verso Tokyo è stato paziente e misurato. Dopo un 2024 tribolato, Jacobs ha deciso di ripartire con cautela. Il primo test è arrivato il 17 giugno ai Paavo Nurmi Games di Turku, in Finlandia. Una gara utile per verificare la risposta del corpo, anche se i tempi (appena sotto i 10"30) non hanno acceso entusiasmi.

Eppure c'è ottimismo: questa è l'unica medaglia che manca all'azzurro, dopo l'eliminazione in semifinale ai mondiali di Budapest. Ma Tokyo, per lui, è molto più di una pista: è la città dove da outsider è diventato leggenda. Ritornarci con un numero di pettorale e un orizzonte da inseguire è già un piccolo trionfo.

Gli avversari Tuttavia, il livello attuale dei 100 metri è altissimo, con rivali come l'americano Noah Lyles (campione Olimpico e detentore del titolo iridato), i giamaicani Kishane Thompson (miglior prestazione mondiale stagionale) e Oblique Seville, pronti a scendere sotto i 9”90. Jacobs, invece, deve ancora ritrovare la continuità, la fluidità di corsa e — soprattutto — la fiducia. Ma non parte battuto: è abituato alle sorprese e sa che in una finale mondiale può succedere di tutto. L’Italia dell’atletica lo guarda con affetto e rispetto. Qualunque sia il risultato, domani sarà il giorno del ritorno. E questo, per ora, vale più di qualsiasi medaglia.

