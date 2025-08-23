Quanto sei stato fermo? Ecco i consigli su misura per chi vuole rimettersi in moto senza correre rischi. Un rientro a step. Come allenarsi dopo le vacanze

di Marina Santin

È il più classico dei buoni propositi del rientro in città dopo la pausa estiva: "a settembre si torna in palestra" oppure, "inizio a praticare sport". Senza alcun dubbio, è la più saggia delle decisioni. L’attività fisica regolare è fondamentale per la salute sia fisica che mentale perché contribuisce a prevenire l’insorgenza di malattie croniche, migliora l’umore, rafforza il sistema immunitario e contribuisce al benessere generale. Attenzione però a non farsi prendere dall’entusiasmo.

Dopo un periodo di inattività, non bisogna avere fretta, serve, invece, pazienza, anche a seconda di quanto tempo si è rimasti fermi. D’obbligo infatti, non pretendere troppo dal proprio corpo nelle prime settimane per dare ai muscoli il tempo di riabituarsi al movimento e allo sforzo. Pena, incorrere in traumi muscolari e articolari o, nei casi peggiori, in infortuni. Ma anche perdere velocemente la motivazione o andare overreaching, una fase di stress acuto da allenamento. Il primo passo per iniziare con il piede giusto è valutare obiettivamente il proprio grado di allenamento.

Se si viene da un lungo periodo di stop, meglio iniziare in maniera molto easy, pianificando allenamenti non eccessivamente intensi (massimo un’ora un paio di volte alla settimana). Se, invece, si è stati fermi, due o tre settimane, prima di riprendere i workout abituali è necessario prevedere due-tre sessioni un po’ più soft rispetto a quelle di prima della pausa. Se, invece, si è saltato l’allenamento solo una settimana, non c’è bisogno di cambiare la routine di sempre perché i muscoli sono ancora reattivi.

Mai trascurare il riscaldamento e lo stretching, due momenti ancora più indispensabili quando si riprende a fare sport dopo uno stacco. Il primo prepara il corpo alla fase successiva dell’allenamento aumentando la temperatura corporea, migliorando la fluidità del sangue, rendendo più flessibili e ossigenati muscoli e articolazioni e ottimizzando la trasmissione degli impulsi nervosi riduce il rischio di infortuni. Il secondo, invece, dopo il workout, permette ai gruppi muscolari di recuperare alleviando rigidità e tensioni, migliora la mobilità articolare riducendo il rischio di strappi, stiramento e altre lesioni, favorisce la diminuzione della pressione arteriosa e promuove la coordinazione ottimizzando le future performance sportive.

Per iniziare al meglio, qualsiasi tipo di attività sportiva si scelga, è sempre consigliato non trascurare l’attività aerobica. A causa dello stop estivo, soprattutto se è stato prolungato, il muscolo cardiaco potrebbe essere meno allenato del solito e, di conseguenza, il fiato diventa subito ’corto’ appena si inizia a muoversi. Per recuperare si può praticare – anche all’aria aperta, naturalmente se la stagione lo permette – un’attività che implichi un lavoro cardiovascolare scegliendo tra esercizi di cardiofitness, lapis roulant, step, jump squat o ellittica, ovvero movimenti semplici che coinvolgono tutto il corpo, così da riattivare tutti i gruppi muscolari.