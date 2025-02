Quarta sconfitta consecutiva per gli azzurri. Carrarese colpita due volte nel primo tempo

CARRARESE 1 BRESCIA 2

CARRARESE (3-5-2): Fiorillo; Illanes (69’ Bouah), Oliana, Imperiale; Zanon (76’ Belloni), Giovane, Schiavi (59’ Zuelli), Melegoni (46’ Cherubini), Cicconi; Shpendi, Cerri (59’ Finotto). A disp. Chiorra, Mazzi, Guarino, Belloni, Capezzi, Maressa, Palmieri. All. Calabro.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Calvani (63’ Papetti), Corrado; Bertagnoli, Verreth, Besaggio (85’ Jallow); Nuamah (46’ Bianchi), Olzer (63’ Juric); Borrelli (69’ Moncini). A disp. Avella, Andrenacci, Bjarnason, Maucci, D’Andrea, Muca. All. Maran.

Arbitro: Scatena di Avezzano; assistenti Massara di Reggio Calabria e Fontani di Siena; quarto ufficiale Leone di Barletta; Var Mazzoleni di Bergamo; Avar Paganessi di Bergamo.

Marcatori: 41’ Bertagnoli (B), 51’ p.t. Borrelli (B), 75’ Cicconi (C).

Note: spettatori 3495 per un incasso di 41106 euro; angoli 5-3; ammoniti Calvani, Nuamah, Cherubini, Cicconi, Verreth; recupero 2’ e 5’.

CARRARA – Non si arresta l’emorragia di sconfitte, salite a quattro, per una Carrarese a cui stavolta è andato tutto storto e che francamente meritava miglior sorte. Contro il Brescia gli apuani hanno iniziato a scartamento ridotto ma hanno preso progressivamente le redini del match fino a procurarsi al 26’ la più ghiotta delle possibilità per sbloccare il risultato. Sugli sviluppi di una punizione di Schiavi respinta da Lezzerini l’azione è proseguita con una percussione di Zanon ed il fallo da rigore del portiere su Shpendi che lo aveva anticipato.

L’argentino, finora infallibile dal dischetto, si è fatto stavolta respingere il tiro dagli undici metri. Così al 41’ a segnare è stato a sorpresa il Brescia con un pallonetto di testa di Bertagnoli, favorito da un rimpallo. Come se non bastasse al 47’ Giovane ha provocato un rigore stupido (rilevato dal var) intervenendo su Adorni e Borrelli dal dischetto ha portato sul 2 a 0 le rondinelle. Nella ripresa la Carrarese è partita a trazione anteriore con l’ingresso immediato di Cherubini ma soltanto nell’ultimo quarto d’ora ha iniziato a suonare la carica. Al 75’ un gran sinistro di Cicconi, servito proprio da Cherubini, le ha permesso di accorciare le distanze. Il finale è stato un assedio.

All’83’ Shpendi si è fatto murare dall’uscita di Lezzerini. Il Brescia è uscito vincitore da alcune mischie pericolose in area ed al 95’ Lezzerini ha di nuovo salvato il risultato volando in tuffo sul bolide dal limite di Cicconi proprio un attimo prima del triplice fischio finale.

Gianluca Bondielli