Quei pugni da film che arrivano al cuore

"Adrianaaaaaaa!!!" Il grido di Rocky non ce lo dimenticheremo mai più. Perché non si tratta solamente del grido dell’uomo che è riuscito a rimanere in piedi, fino all’ultimo, di fronte ai pugni di un campione del mondo. È perché è un grido d’amore: per quella donna fragile, minuta, che gli è stata accanto, soffrendo con lui. Tutti vorremmo avere una Adriana, magari neanche bellissima, al nostro fianco. Era il finale del primo "Rocky", Sylvester Stallone aveva la faccia tempestata di pugni, una maschera di lividi. Ma ce l’aveva fatta, aveva dimostrato a se stesso e al mondo intero che riusciva a rimanere in piedi, fino all’ultimo round.

Nei film sul pugilato c’è, quasi sempre, una grande storia umana. Perché il pugilato sembra fatto apposta per raccontare la vicenda degli uomini: i colpi che si subiscono, le cadute al tappeto, la voglia di rialzarsi. Pochi altri sport raccontano così bene la sofferenza umana. E così, il cinema ha raccolto la forza narrativa e ha utilizzato storie di boxe per titoli memorabili.

Quattro anni dopo "Rocky", che è del 1976, Robert De Niro si mise a danzare sul ring, nella sequenza dei titoli di "Toro scatenato" di Martin Scorsese. Se ricordate, c’è solo una grande nebbia bianca, le tre righe orizzontali delle corde del ring, e De Niro, in accappatoio, con i guantoni, che tira pugni a un avversario invisibile. Perché quell’avversario, in tutto il film, sarà lui stesso. Robert De Niro combatte contro i suoi scatti di violenza, la sua gelosia, le sue stesse paranoie, contro il fratello – un eccezionale Joe Pesci.

Ma il pugilato è stato un oggetto di interesse da parte del cinema fin dalle sue origini. Uno dei primissimi film, un cortometraggio realizzato da Edison, prima ancora che i Lumière presentassero al mondo il cinematografo, è un incontro di boxe. Siamo nel 1894, il film dura appena 37 secondi, il cinema non era ancora ufficialmente nato.

Il cinema americano, anche con i suoi registi più grandi, ha affrontato la boxe. Stanley Kubrick, il più grande di tutti, ha iniziato raccontando proprio la storia di un pugile, in "Day of the Fight", un documentario su un giovane pugile mentre si prepara al suo incontro. La boxe, al cinema, è in bianco e nero: come lo era alla televisione, negli incontri che vedevamo da bambini, negli anni ’70, Benvenuti contro Monzon, e tutti gli altri.

Si ispira a quel film di Stanley Kubrick anche Jack Huston, nipote di John, in "Day of the Fight", ambientato in una New York anni ’80 di docks e di homeless. Un film che parla di boxe, ma soprattutto di conti con la vita, corre all’alba come Stallone nelle strade di Philadelphia, e come lui beve un bicchierone di uova appena tirate fuori dal frigo, sbrodolandosi come lui.

È a colori invece "Million Dollar Baby" di Clint Eastwood, con Hillary Swank che interpreta una cameriera che sogna di diventare una pugile professionista. La ragazza vince un match dopo l’altro, fino al match fatale. Un colpo proibito la lascia paralizzata: lei chiederà al vecchio allenatore Clint Eastwood di aiutarla ad andarsene. Un film sul coraggio immenso di una donna, che vinse quattro Oscar.

"The Boxer" è il titolo dell’opera dell’irlandese Jim Sheridan con Daniel Day-Lewis, che interpreta un ex pugile, ex terrorista dell’Ira, che ha solo voglia di rifarsi una vita e vivere in pace. Ma la pace, in Irlanda, è da sempre un’utopia. Si chiama "The Fighter" il film del 2010 ispirato alla storia vera del pugile americano di origine irlandese Micky Ward. Una storia di caduta e riscatto, con i due fratellastri protagonisti interpretati da Mark Wahlberg e da Christian Bale.

Nel 1979, Franco Zeffirelli dirige "Il campione", remake di un vecchio film di King Vidor. Il protagonista è un pugile e un padre affettuoso: nell’ultimo match, riesce a mandare l’avversario al tappeto, ma morirà sotto gli occhi del figlio, in una delle sequenze più strazianti della storia del cinema. Giganteggia Russell Crowe in "Cinderella Man" di Ron Howard, e giganteggia anche un inatteso Will Smith in "Ali" di Michael Mann, 2001. Possiamo vedere il vero Ali, giovanissimo e ancora col nome di Cassius Clay, combattere contro Anthony Quinn nel film "Una faccia piena di pugni" di Ralph Nelson.

È molto bello anche "Hurricane" con Denzel Washington, ex carcerato che arriva a sfidare il campione del mondo. Una storia di riscatto, di ingiustizie profonde, di discriminazioni razziali, ispirata alla storia vera di Rubin "Hurricane" Carter cantata da Bob Dylan. Washington scolpisce il suo corpo per risultare credibile nei panni di quel pugile arrestato all’apice della fama per un omicidio mai commesso.

In "Luci della città", anche Charlot sale sul ring: nascondendosi dietro l’arbitro, e colpendo l’avversario a tradimento ogni volta che l’arbitro si sposta.

Nei "Soliti ignoti", nel 1958, Mario Monicelli rovescia la retorica della boxe in commedia. Siamo in uno scantinato mal illuminato quando incontriamo Vittorio Gassman, che si fascia le mani prima di mettersi i guantoni. I suoi "amici" gli offrono una bella cifra per andare in galera, al posto di un altro. Lui rifiuta e dice: "Leggetevi i giornali domani: a me, me trovate nella pagina sportiva, l’avversario mio negli annunci mortuari". Passa un secondo, e Gassman finisce al tappeto. Gassman sarà anche il pugile in pensione convinto da Ugo Tognazzi a tornare sul ring, in un episodio bello e straziante dei "Mostri" di Dino Risi. E tanto ci sarebbe ancora da raccontare: da "Lassù qualcuno mi ama" con Paul Newman, al documentario "Quando eravamo re" sul mitico match Ali/Foreman a Kinshasa: ci hanno messo vent’anni a farlo. Ma noi non abbiamo più spazio, il gong sta suonando, l’incontro è finito.