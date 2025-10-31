Qui Senigallia, l’attaccante De Feo: "Hanno cambiato il mister e questo può rappresentare uno scossone». La Vigor pronta a fare visita al forte L’Aquila: "Partita difficile, squadra costruita per salire»

La Vigor ci ha preso gusto e ora vuol portare avanti la striscia di risultati utili consecutivi, ma il prossimo appuntamento, in casa de L’Aquila, è di quelli proibitivi.

"Sarà una partita difficile, contro una squadra costruita per vincere anche se in settimana ha subito uno scossone a causa dell’ avvicendamento in panchina – spiega Gianmarco De Feo, attaccante delle Vigor -. Noi siamo sereni, la condizione migliora settimana dopo settimana e l’obiettivo primario è mantenere questo trend positivo. Sono soddisfatto anche a livello personale: contro il Termoli sono riuscito a giocare tutta la partita, al momento sono al 60%, quindi non al top della condizione, a causa dell’infortunio di inizio stagione, ma i progressi ci sono".

Lo scossone di cui parla De Feo porta il nome di Michele Fucili, un tecnico che non ha bisogno di troppe presentazioni, soprattutto tra i tifosi senigalliesi, che nelle ultime ore ha sostituito Sandro Pochesci. Fucili è un allenatore molto apprezzato, avversario della Vigor in tante battaglie tra Eccellenza e Serie D. Negli ultimi anni il mister marchigiano ha fatto le fortune del Fossombrone: dalla promozione in quarta serie alla finale playoff di Serie D disputata lo scorso anno contro il Teramo, solo per citare alcuni dei successi.

Il club abruzzese ha divulgato alcune utili informazioni per i tifosi senigalliesi che decideranno di seguire la Vigor in trasferta. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente online in prevendita, entro le ore 19 di sabato; non è previsto l’acquisto dei biglietti presso esercizi commerciali, né al botteghino il giorno della partita Il prezzo previsto per il Settore ospiti è di 12 euro per il tagliando intero, mentre il ridotto destinato agli under 18 è di 3 euro. Il biglietto è nominativo ed è richiesta la carta d’ identità del possessore (tutti i prezzi indicati sono al netto di oneri di prevendita, pari a 1,50 euro). Il parcheggio riservato alla tifoseria ospite si trova presso la fermata bus "Stadio Gran Sasso" – Piazzale Giovanni Paolo Cardone.

Infine una nota extracampo: alcune settimane fa il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di sospensione cautelare presentata dall’ex socio di maggioranza della Vigor Robert Lewis. Nella giornata di ieri si è aperto il processo di merito, con un passaggio di carattere formale in attesa di una successiva convocazione da parte del giudice che arriverà nei prossimi mesi.

Nicolò Scocchera