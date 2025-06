Nuoto di fondo, medaglia d'argento ai campionati italiani per Rachele Bruni

Prato, 5 giugno 2025 - Le primavere saranno 35, il prossimo ottobre. Ma per Rachele Bruni, il tempo sembra non passare mai, almeno a giudicare dalla medaglia d'argento conquistata nelle scorse ore nel corso dei campionati italiani di nuoto di fondo di Piombino. La nuotatrice di Comeana ha preso parte con le Fiamme Oro alla staffetta 4x1250 mista, in squadra con Antonietta Cesarano, Giuseppe Ilario e Vincenzo Caso.

La trentaquattrenne è alle ultime battute di una carriera da prima della classe che l'ha vista trionfare in Europa e nel mondo, senza dimenticare l'argento olimpico di Rio 2016. Ma aveva rimarcato una volta di più di essere ancora competitiva lo scorso autunno, vincendo l'ottantesima edizione del “Miglio Marino” di Sturla. In Liguria sarà forse il suo futuro prossimo, oltretutto: nelle scorse settimane, la vice-campionessa olimpica nella 10 km ha tenuto una “masterclass” di nuoto di fondo ad Albissola. Senza contare che già lo scorso anno aveva debuttato come collaboratrice tecnica dell'allenatore del Lavagna '90, occupandosi della preparazione dei giovani e delle giovani nuotatrici del club ligure in procinto di partecipare alle varie gare regionali. Discorsi da affrontare più avanti, ad ogni modo: a questi ritmi, Rachele può ancora continuare a stupire.

G.F.