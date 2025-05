Rafael Nadal premiato al Roland Garros: omaggio dai Fab Four del tennis

Vedere un campione commuoversi fa sempre un certo effetto. A maggior ragione se questo fuoriclasse ha vinto 14 Roland Garros e se i suoi successi sono arrivati in un momento in cui in circolazione c’erano altri tre tennisti che, come lui, stavano esprimendo un livello vicino alla perfezione con la racchetta in mano e tutto si giocava sul filo del millimetro. Il soggetto in questione è Rafael Nadal che, ieri, è stato premiato dall’organizzione del grande slam francese. Non una targa qualunque, anche perchè lì a rendergli omaggio c’erano Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray.

Li chiamavano i "Fab Four" del tennis, mutuando il soprannome che era stato appioppato a Beatles, perchè come loro tendevano ad unire piuttosto che a divedere. Sul campo erano stato avversari feroci, ma finita la gara tra loro vigeva il massimo del rispetto e questa stima educava i rispettivi tifosi a sostenere il proprio beniamino senza denigrare chi la pensava in maniera diversa. Una lezione che andrebbe ricordata ogni giorno. "Siamo stati grandissimi colleghi - ha spiegato Nadal - e tra di noi non e’ mai venuto a mancare il rispetto. Per me significa molto avervi tutti qui presenti. Sul campo mi avete fatto vivere momenti difficili, ma mi sono goduto il fatto di essermi spinto al limite con voi. Alla fine il tennis e’ solo un gioco e non dobbiamo dimenticarcelo".

Gli applausi sono sinceri e segnano anche il passaggio di un testimone dal tennis di ieri a quello di oggi con Carlos Alcaraz che assiste all’eventi sugli spalti indossando la maglietta - "Merci Rafa" - per ringraziare chi ha scritto la storia di questo sport. "Questo è il campo piu’ importante della mia carriera e nel 2005 ho giocato qui per la prima volta. Sin dal primo momento ho capito cosa avrebbe rappresentato per me questo torneo. Ho avuto rivali incredibili, che hanno portato il mio fisico e la mia mente ai limiti ma anche a migliorare giorno dopo giorno. Il Roland Garros è unico".

La magia del momento deve unscire di scena e lasciare spazio al programma del torneo. Tra gli azzurri festeggia Matteo Gigante che ha sconfitto il libanese Benjamin Hassan con un secco 6-4 6-2 6-0, mentre Luca Nardi è stato eliminato dall’ungerese Fábián Marozsán. Nel femmile Lucrezia Stefanini è stata fermata dalla svizzera Jil Teichmann.

