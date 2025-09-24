Rari, la carica di Minetti: "Guardo avanti con fiducia"

Con il quadrangolare amichevole disputato a Genova con Savona, Quinto e Bologna, nel quale il tecnico gigliato Luca Minetti ha utilizzato tutto il roster e alcuni giovani, la Rari Nantes Florentia pallanuoto si avvicina alla sua prossima stagione di A1 che prenderà il via il 4 ottobre a Savona. Rispetto allo scorso campionato la squadra si presenterà con due nuovi innesti: il centroboa olandese Jeroen Rouwenhorst proveniente dalla De Akker Bologna e il difensore Mattia Milletti in arrivo da Ancona. Accanto a loro Francesco Turchini che dopo la positiva parentesi con la Dream Sport torna a vestire la calottina biancorossa, e Giulio Bianchi, portiere della Nazionale under 16 e vice campione europeo 2024, promosso nel gruppo come erede del veterano Massimiliano Cicali. Sul fronte delle conferme, il top rimane il centrovasca Stefano Sordini che ha chiuso l’annata con lo straordinario bottino di 77 reti.

Minetti, come giudica la preparazione precampionato?

"Sono molto soddisfatto. La squadra ha lavorato con grande intensità e i nuovi acquisti si sono inseriti rapidamente; questo ci permette di guardare avanti con fiducia e con la giusta compattezza di gruppo".

Il nuovo regolamento introduce novità importanti: campo ridotto a 25 metri e possesso palla portato a 28 secondi. Quanto incideranno e come si sta adattando la squadra?

"Sono novità che richiedono un approccio diverso sul piano tattico. Abbiamo lavorato molto per adattarci rapidamente e credo i ragazzi abbiano già dimostrato di saper interpretare bene queste regole. Sarà fondamentale sfruttare ritmo, lucidità e capacità di lettura in ogni fase di gioco".

Guardando al campionato, con quali obiettivi si parte?

"Sicuramente la lunga sosta natalizia per gli Europei rappresenterà il primo vero giro di boa per valutare il nostro percorso e prepararci alla volata finale. L’obiettivo resta chiaro: conquistare la salvezza in anticipo evitando il finale al cardiopalma della scorsa stagione".

Cosa significa per lei ripartire dopo l’avventura da vice di Mistrangelo sulla panchina della Nazionale under 19?

"È stata un’esperienza preziosa, sia tecnica che umana, e un arricchimento per affrontare al meglio questa nuova stagione con la Rari".

Franco Morabito