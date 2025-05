Rari Nantes Florentia conquista la salvezza in A1 battendo Nuoto Catania

RARI NANTES FLORENTIA

12

NUOTO CATANIA

8

FLORENTIA: Cicali, Chemeri 2, Stocco, Di Fulvio 1, De Mey, Calamai, Turchini, Cardoni, Sordini 4, Benvenuti, Bini 4, Borghigiani 1, Gioia, Visciani. All. Minetti.

CATANIA: Rossi, Biocanin, Torrisi 1, Vukicevic, Gulisano 3, Foti, Torrisi 1, Orlando, Catania 2, Russo 1, Ferlito, Riolo, Akmalov, Trimarchi. All. Dato.

Arbitri: Severo - Colombo Parziali: 3-3, 4-1, 1-3, 4-1 Note – Sup. num.: Florentia 5/12, Catania 3/11. Nel s.t Gulisano e Torrisi hanno fallito due rigori (alto e parato); nel p.t Torrisi si è fatto parare un altro rigore.

Spettatori: 350 circa.

Doveva vincere, ha vinto. Battendo il Nuoto Catania in gara-3 delle finali playout Rari Nantes Florentia conquista la salvezza: anche il prossimo anno giocherà in A1 ed è un traguardo non da poco per una squadra giovane, neopromossa nella massima serie dopo tre anni di A2, che ha disputato nel complesso una buona stagione. Il Catania, invece, retrocede. Com’era prevedibile è stata una partita accesa, nervosa dall’inizio alla fine: troppo importante la posta in palio per entrambe le squadre, scese in vasca alla Nannini di Bellariva con un unico obiettivo: vincere.

La Rari l’ha dominata nel secondo tempo e nel quarto, dopo che i catanesi, sotto di quattro reti (8-4) all’inizio del terzo, erano riusciti a riaprire il match con un parziale di 3-0. Tre i momenti decisivi della gara: il quando sul 5-4 nel secondo quarto Cicali ha parato il rigore di Torrisi; quando sul 10-7 a poco meno di 4’ dalla fine si è ripetuto, sempre su rigore di Torrisi; l’ultimo quando sul 10-8 Bini e Di Fulvio hanno realizzato la doppietta che ha consentito di assaporare la gioia della salvezza. Fra gi altri artefici del successo, Giacomo Bini e Stefano Sordini autori di 4 gol a testa.

Franco Morabito