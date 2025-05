Rari Nantes Florentia: sfida decisiva contro Catania per la salvezza in A1

Rari Nantes Florentia dentro o fuori, è arrivato il momento del verdetto. Stasera con inizio alle ore 18 alla Nannini di Bellariva si compie l’ultimo atto dei playout. La squadra di Luca Minetti affronta in gara-3 il Catania in una sfida senza appello, chi vince si salva, chi perde retrocede in A2. Gara-1 aveva illuso: i fiorentini avevano vinto per 13-9 con un buon primo quarto e un’ultima frazione in cattedra dopo aver sofferto nelle altre due; sembrava quindi che potessero farcela anche in quella di ritorno, ancorché giocata in trasferta, su un campo infuocato come quello dei padroni di casa. Invece, dopo un buon inizio e un promettente 0-2, hanno subito una veemente rimonta da parte dei catanesi che hanno in parte ceduto solo nel quarto tempo quando però era già tardi e i giochi erano fatti.

Ora, dopo aver resettato tutto, compresa la regular season al termine della quale la Rari, undicesima, aveva distanziato la squadra avversaria, penultima, di ben 18 punti, occorre ripartire da zero scendendo in vasca con la determinazione giusta e quella grinta agonistica già dimostrata più volte nel corso di questa lunga stagione. Certo, non sarà una partita facile, nella quale la paura di perdere potrebbe prevalere sulla voglia di vincere. Dopo un campionato percorso nelle retrovie, considerati da tempo già spacciati, anche i siciliani arriveranno col coltello fra i denti e faranno di tutto per tornare a casa col timbro della permanenza in A1. Minetti predica la calma: sarebbe un errore farsi prendere dalla tensione o dal nervosismo che annebbierebbe le idee rendendo tutto molto più difficile.

Occorre quindi una squadra al top, che sia lucida, paziente e commetta pochi errori visto che, oltre che per sé stessa, ha anche il prestigio della società biancorossa da difendere. Per quanto riguarda i singoli, tutti dovranno impegnarsi oltre ogni limite: dal capocannoniere Stefano Sordini che sa sempre rispondere all’appello quando serve, al portiere Massimiliano Cicali che in più occasioni ha salvato le partite con i suoi interventi.

Franco Morabito