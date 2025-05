Rari Nantes Florentia: Ultima Sfida per la Salvezza contro Nuoto Catania

Rari Nantes Florentia, ultimo treno per la salvezza. Dopo le sconfitte-beffa di gare 2 e 3 delle semifinali playout ad opera dell’Olympic Roma, subite entrambe ai tiri di rigore, alla squadra biancorossa è rimasta solo un’ultima possibilità per rimanere in A1: quella di battere – al meglio delle due partite su tre – il Nuoto Catania nella sfida conclusiva di questo campionato. La prima partita si giocherà oggi con inizio alle ore 18 alla Nannini di Bellariva, la seconda a Catania venerdì 16 mentre l’eventuale ‘bella’ è in programma martedì 20, di nuovo a Firenze.

Sulla carta l’impegno dei gigliati è del tutto alla loro portata: i siciliani hanno concluso la regular season al penultimo posto della classifica, attardati di ben 18 punti dalla Rari. Nella gara di andata i fiorentini vinsero agevolmente per 16-10, invece al ritorno furono fermati sul pareggio (12-12) dopo aver gettato al vento negli ultimi minuti i tre gol di vantaggio. Sono stati proprio questi punti mancanti all’appello che alla fine hanno pesato sulla classifica impedendo alla formazione di Luca Minetti di consolidare quel nono posto che avrebbe significato la salvezza diretta. Questi i precedenti, ma quest’ultimo testa a testa sarà tutta un’altra cosa, con due squadre affamate e con l’acqua alla gola che si giocano tutto per tutto per evitare la retrocessione. Ecco perché la Rari, neopromossa in questa stagione dopo tre anni di A2, dovrà scendere in vasca cercando di non ripetere certi errori, consapevole del maggior tasso tecnico dei suoi giocatori ma senza la presunzione di considerarsi già salva. Minetti ha preparato al meglio la gara stimolando i suoi a tener sempre alto il livello di concentrazione, come hanno peraltro già fatto molte altre volte nel corso di questo campionato. Molte carte da giocare saranno affidate al suo top player Stefano Sordini, capocannoniere della squadra con 51 reti e tredicesimo nella classifica dei marcatori di A1, che ha dimostrato di attraversare un momento di grande condizione come confermano i 15 gol segnati nelle tre partite dei playout disputate finora.

Franco Morabito