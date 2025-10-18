Rari, uno scontro Capitale. Occasione con la Vis Nova. Biancorossi ancora a zero

Ancora a zero punti in classifica dopo le prime due giornate della A1 2025-26, col pesante fardello di gol subiti all’esordio dal Savona ma con i segnali positivi mostrati sabato scorso a Bellariva con l’Ortigia che, dopo una partita giocata nel segno dell’equilibrio, riuscì a prevalere solo nei minuti finali, la Rari Nantes Florentia scenderà in vasca oggi alle 16 a Monterotondo per incontrare i padroni di casa della Roma Vis Nova: quest’ultima con morale alto per la vittoria ottenuta la scorsa settimana ai rigori sui genovesi del Quinto.

Per i biancorossi di Luca Minetti questa potrebbe (dovrebbe) essere l’occasione giusta per mettere finalmente a segno un risultato positivo: sulla carta, infatti, quella romana è una squadra più abbordabile di quanto non lo siano state le due precedenti. Anche gli obiettivi dell’una e dell’altra dichiarati alla vigilia sono assai simili: quelli di centrare a fine stagione una tranquilla salvezza. Certo, per riuscirci la Rari non dovrà limitarsi all’ordine e alla generosità messi in mostra finora ma dare qualcosa di più, soprattutto nella gestione delle superiorità e dei falli, e nella concentrazione nei momenti chiave.

Minetti avrà a dispozione il roster al completo, con Sordini (4 gol e top scorer gigliato nella partita con l’Ortigia) tornato brillantemente ai livelli della scorsa stagione, De Mey e Francesco Turchini in grado di garantire qualità e rotazioni, il neo arrivato centroboa olandese Rouwenhorst proveniente dalla De Akker Bologna che ha firmato la sua prima realizzazione con la calottina gigliata, e il ventiduenne centrovasca Damiano Borghigiani: l’unico, insieme a Sordini, Benvenuti e Bini, ad aver segnato in entrambe le partite finora disputate.

Nel passato campionato le due formazioni si spartirono una vittoria a testa: la Rari vinse di misura quella alla Nannini per 10-9 nella seconda di campionato, i romani si riscattarono in casa nel ritorno con un più rotondo 12-6. Dirigono gli esperti Schiavo e Piano; il match verrà trasmesso in diretta Facebook al link https://youtube.com/live/sBKuu2a7xwI?feature=share.