Ravenna show "Ripresa di altissimo livello"

Metronomo del centrocampo, Lorenzo Lonardi non ha deragliato nella notte magica del Benelli. Una notte vissuta dall’incubo del ko contro un Perugia che non aveva mai vinto, al tripudio dei cinquemila per il 3-2 che vale la vetta.

Lonardi, che effetto fa essere al primo posto in classifica?

"Ne abbiamo parlato a caldo nello spogliatoio. Restiamo coi piedi per terra. Il campionato di serie C è lunghissimo. Siamo contenti di essere là davanti, ma non montiamoci la testa. Non abbiamo fatto ancora niente. Continuiamo solo a lavorare".

A livello individuale come giudica la sua prova?

"Sono contento della mia prestazione, ma sono contento soprattutto del risultato ottenuto dalla squadra. Per quanto mi riguarda, era quasi un anno che non giocavo una partita intera. Piano piano sto tornando in condizione".

Come a Latina col Guidonia, la partenza ad handicap ha stimolato la remuntada. Perché dovete incassare un gol (o anche due) per iniziare a giocare sul serio?

"In realtà ci sono anche gli avversari. Tra l’altro il Perugia ha giocato un buon primo tempo. È vero che abbiamo preso gol evitabili, però metterei in risalto la reazione che c’è stata. Siamo stati bravi. La vittoria è davvero di squadra ed è importante per la classifica. A livello morale ci fa capire che possiamo giocarcela con tutti".

Il passaggio dal 5-3-2 al 4-3-3 ha dato frutti copiosi. Il cambio di modulo e il cambio dei riferimenti in che modo vi ha esaltato?

"Anche col Guidonia, nella partita precedente, abbiamo cambiato modulo, recuperando il passivo iniziale. Il sistema di gioco applicato sullo 0-2 è davvero una bella alternativa che, a partita in corso ci può sempre essere utile. Si è visto che, appena cambiato modulo, eravamo subito sui riferimenti, senza scalare e senza fare troppa strada".

Come giudica il secondo tempo del Ravenna?

"Abbiamo disputato una ripresa di altissimo livello. L’obiettivo è continuare così".

Incassato lo 0-2 di Matos al 40’, non vi è crollato il mondo addosso?

"Ci siamo guardati in faccia e abbiamo convenuto che non era il caso di demoralizzarci, ma di continuare a fare quello che avevamo provato in allenamento. Sapevamo infatti che avremmo potuto mettere in difficoltà il Perugia, sia a livello fisico, sia a livello di gioco".

Qual è stata la chiave per la rimonta?

"Riuscire a segnare prima di andare al riposo è stato importantissimo, perché ci ha dato una carica decisiva a livello mentale. Il resto lo hanno fatto la nostra qualità e la nostra velocità". In una parola, dove può arrivare questo Ravenna? "Dico solo che, se continuiamo così, potremo toglierci delle grosse soddisfazioni".

Roberto Romin