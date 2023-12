Razzetti, bis d’argento. Quadarella è seconda. Mora conquista il bronzo

Poker di medaglie azzurre, anche ieri un buon bottino dalle acque all’Aquatics Complex di Otopeni, in Romania dove si stanno svolgendo gli Europei in vasca corta. Due argenti firmati da un ’doppio’ Alberto Razzetti, un altro secondo posto di Simona Quadarella e un bronzo vinto da Lorenzo Mora. L’atleta carpigiano, nei 100 metri dorso uomini si è piazzato sul terzo gradino del podio. L’azzurro ha concluso con il crono di 50.04, ex aequo con il rumeno Ungur. Oro al francese Mewen Tomac in 49.72 e argento al connazionale Yohann Ndoye-Brouard in 49.96.

Bella doppietta di Razzetti, che sembra avere l’argento vivo addosso. La sua giornata è iniziata con un secondo posto nei 200 misti, poi, poco più tardi, l’azzurro si è ripetuto, sempre argento, ma nei 300 farfalla, ha chiuso in 1’50”10. Oro allo svizzero Ponti (1’49”71), bronzo all’ungherese Marton (1’52”12).

In campo femminile il bottino di Simona Quadarella ai Campionati europei di nuoto eguaglia quello di Kazan 2021. Ieri l’azzurra ha conquistato la medaglia d’argento nei 1.500 stile libero alle spalle della russa naturalizzata francese Anastasiia Kirpichnikova che si è imposta in 15’20”12 bissando così il successo di pochi giorni fa negli 800 sl. La nuotatrice romana, seconda sulla distanza più breve, ha toccato in 15’37”05. Terza l’ungherese Ajna Kesely (15’51”34).